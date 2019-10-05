晚报：苹果重回万亿美元市值 5G套餐预约用户突破800万

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

努比亚Z20星空蓝配色今日开售

全新的努比亚Z20旗舰新机Z20星空蓝版本于今天上午10点正式开售，售价3399元。作为努比亚Z系列首款双屏手机，该机有钻石黑、锦鲤红和星空蓝三种配色。

核心配置上，努比亚Z20搭载骁龙855 Plus处理器，最高配备8GB内存+512GB存储，搭载4800万像素主摄+1600万像素超广角+800万像素长焦三摄，电池容量为4000mAh，支持27W急速快充，支持OIS放学防抖、AI智能美颜、超级夜景模式。

Z点评：该机最大的亮点是采用了双曲面柔性屏方案，是努比亚Z系列首款双屏手机。

新iPhone销售好于预期 苹果重回万亿美元市值

截至本周五收盘，苹果股价上涨2.8%，报227.01美元，最新市值约1.03万亿美元。此前外媒报道，苹果公司告知供应商增加最新iPhone 11系列手机的产量至多10%，以满足该新款手机强于预期的销售。该产量增幅将使苹果最初计划的产量增加700万至800万部手机。

苹果CEO蒂姆·库克在接受采访时表示，iPhone 11的销售似乎有了一个“非常强劲的开始”，iPhone 11的市场表现令人“非常高兴”。

Z点评：对于iPhone 6/6s、7系列使用者来说，iPhone 11是一个好的升级选择。

微软CEO：无意重建基于Windows的移动操作系统





微软发布了折叠屏手机Surface Duo，该机采用安卓系统。Surface Duo的操作界面和Windows系统极为类似，但实为深度定制的安卓系统，UI界面上类似于Windows。

微软CEO纳德拉表示，微软并没有在手机上复活Windows系统的打算，对于微软来说，更重要的是APP模式和体验，在重返智能手机产品领域后，微软选择了安卓系统。

Z点评：移动应用的生态早已被安卓和iOS两大生态所占据，已成定局。

5G套餐预约用户突破800万





目前国内5G预约用户数量已来到842万。中国移动524万，占总预约量六成以上，中国电信预约用户为163 万人，中国联通预约用户为155万人。

三大运营商目前5G套餐各档位价格已基本确定，比起4G套餐价格并不会高多少，三大运营商在5G套餐方面将“步调一致”，最快月内上市开售。业内人士称：“5G时代，1G流量价格可能就是1元或者是5毛。”

Z点评：5G商用初期运营商会推出一系列优惠活动，大家可以关注一下哦！

一加7T Pro或将于10月10日推出





印度亚马逊的一个宣传页面透露消息称一加7T系列将于10月10日推出。一加印度官方也在社交网站表示：“以为我们结束了？我们才刚刚开始。注意一些特别的事件（日期），10月10日。”

根据此前爆料，一加7T Pro采用高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。后置三摄为4800万主摄+1600万超广角（120度）+800万长焦，前置摄像头为1600万像素。采用4085mAh电池和运行安卓10系统。

显示屏方面，一加7T Pro采用6.65英寸，分辨率为3100×1440的AMOLED显示屏，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。

Z点评：一加7T Pro的5G版本和迈凯伦版本有可能将一同亮相。

realme X2 Pro采用双立体声扬声器 支持杜比全景声



realme欧洲官方在社交网站公布了realme X2 Pro手机的最新消息，将采用双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证。



介绍称，realme X2 Pro具有双立体声扬声器，支持杜比全景声（Dolby Atmos），并通过了Hi-Res“小金标”认证。

目前realme已经公布了realme X2 Pro的主要配置信息，这款手机将配备90Hz刷新率屏幕，高通骁龙855 plus芯片组和50W SuperVOOC充电功能。

Z点评：关于该机的价格和发布日期目前还没有信息，期待后续进展。

小米CC9 Pro获EEC认证 或将成首发一亿像素机型

型号为M1910F4G的小米新机获得EEC认证，媒体猜测其为小米即将发布的新机CC9 Pro。此前消息称小米CC9 Pro可能会搭载一亿像素。当前首发一亿像素的手机是MIX Alpha，但作为概念手机，MIX Alpha不会大规模量产，而且要等到12月份发售。因此首发一亿像素的机型有可能是小米CC9 Pro。

Z点评：该机亮点在于拍摄和录像，定位中高端。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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