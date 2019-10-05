早报：2019款iPad Pro再曝光 索尼PS5有外挂

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低价成功让苹果打赢了翻身仗。

iPhone 11系列销售强劲 苹果重返万亿美元市值



苹果重返万亿美元市值

截至周五美股收盘，苹果股价上涨2.80%，报227.01美元，最新市值约1.03万亿美元。外媒指出，苹果公司最新iPhone 11系列销量高于预期，产量增幅比苹果最初计划的产量增加700万至800万部。



苹果首席执行官库克在接受外媒采访时透露，iPhone 11系列销售开局良好，势头强劲，不过库克并未透露具体数字。

库克表示：苹果一直希望通过降低iPhone的价格扩大服务业务的规模。我们一直尝试将价格维持在尽可能低的水平。幸运的是，我们今年能够降低iPhone的价格。

下面消息来自索尼，据传PS5中有官方外挂。

避免游戏中”迷路“索尼PS5中将加入“官方外挂”



索尼PS5中将加入“官方外挂”

根据此前多方爆料，全新的索尼Play Station 5主机最早将于2020年2月亮相，作为5年才一换代的数码产品，全新的索尼PS5可谓让广大粉丝望穿双眼。随着发布时间越来越近，近期关于该机的传闻也越来越多，继此前该机的外观和配置细节陆续曝光后，现在有最新消息，近日索尼竟透露该机将搭载“官方外挂”。



外观可谓是广大正义的玩家最为痛恨的对象，据官方介绍，此次官方所称的“外挂”实际上是一项“使用人工智能的语音助手”，被定义为“游戏辅助工具”，面对越来越庞大、复杂的游戏，不少玩家可能会因找不到特定地点、物品等要素而难以进行下去，大大影响游戏体验。此时这款被称为“PlayStation Assist”的“官方外挂”就可以在合理的范围内及时提供帮助。

下面消息来自一加，其新旗舰手机一加7T曝光。

一加7T Pro真机图曝光 搭载骁龙855Plus处理器



一加7T Pro真机图曝光

据Sudhanshu1414消息，在一加7T的活动中，一加7T Pro真机图被曝光。从目前曝光的图片来看，和此前的渲染图一样，采用后置居中排列的三摄，在摄像头的左侧还有一个传感器；目前还没有手机正面的真机图曝光。



据此前OnLeaks爆料，一加7T Pro采用6.65英寸，分辨率为3100×1440的AMOLED显示屏，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。目前有消息称一加7T Pro将于10月10日在伦敦举行的一场活动上正式亮相。

下面消息来自微软

微软CEO：选择安卓毫不犹豫 无意重建基于Windows移动操作系统



微软CEO：选择安卓毫不犹豫

微软CEO纳德拉在接受采访时表示，微软并没有在手机上复活Windows系统的打算，对于微软来说，更重要的是APP模式和体验，所以，在重返智能手机产品领域后，微软义无反顾的选择了安卓系统。



微软没有打算缔造基于Windows生态的移动操作系统，因为移动应用的生态早已被安卓和iOS两大生态所占据，已成定局。

下面消息来自美光，其第四代3D NAND芯片出样。

美光第四代3D NAND芯片出样，高达128层



美光第四代3D NAND芯片出样

美光宣布第一批第四代3D NAND存储芯片流片已经出样，全新的第四代3D NAND基于美光的RG架构，预计2020年美光第四代3D NAND闪存将开始商用。尽管如此，美光警告称，使用新架构的存储芯片将仅用于特定应用，因此明年其3D NAND成本削减将微乎其微。



美光第四代3D NAND高达128层，阵列设计方法上继续使用CMOS。美光第四代3D NAND改变了用于栅替换的浮栅技术，这样可以降低尺寸和成本并提高性能。该技术完全由美光公司开发，没有英特尔介入。

下面消息来自PayPal，其正式退出Libra。

PayPal宣布退出Libra：继续就未来合作方式进行对话



PayPal宣布退出Libra

PayPal表示，它决定将放弃参与Facebook旗下加密货币Libra项目。PayPal是首位退出Libra协会的成员。这一决定对这个由Facebook高管、前PayPal总裁戴维-马库斯（David Marcus）掌舵的项目将是一个重大打击。



PayPal在一份声明中说，“PayPal已决定放弃进一步参与Libra项目，并在我们努力使未得到充分服务的人群获得金融服务的渠道民主化的同时，继续专注于推进我们现有的使命和业务优先事项。”

下面消息来自摩托罗拉。

摩托罗拉首款弹出式摄像头手机真机曝光



摩托罗拉首款弹出式摄像头手机真机曝光

有消息称摩托罗拉将推出首款弹出式摄像头的智能手机，目前这款手机的真机在Slashleaks上曝光。



从手机的后面看，这款手机将配置后置双摄，位于手机的左上角；在中上部还有一个发光的圆环，可能是指纹传感器。手机的前面看，这款手机采用全面屏设计，下巴相比其他三边要略宽一些；弹出式摄像头的位置在手机上方的右侧。

下面消息来自小米

小米回购279.2万股，涉资约2499.67万港元



小米回购279.2万股，涉资约2499.67万港元

小米继续在港交所进行股票回购，此次小米共回购279.2万股，斥资近2500万港元。此次回购最高价为每股8.96港元，最低价为8.92港元。



此外，公告称于2019年9月23日员工(董事除外)根据首次公开发售前雇员股份奖励计划行使购股权而发行177.38万股B类普通股，占发行前的现有已发行股本0.007%，每股发行价为1.0949港元，较上一营业日收市价9.25港元折让88.16%。

下面消息来自新iPad，该机将搭载后置三摄。

苹果2019款iPad Pro机模再曝光：后置浴霸三摄



苹果2019款iPad Pro机模再曝光

昨日，外媒macrumors拿到了这款设备的12.9英寸版本机模，一起来看一下。除了后置浴霸三摄外，新款iPad Pro外观设计与现有型号基本相同，两者拥有相同的尺寸、边框和Face ID。



相机方面，新款iPad Pro后置“浴霸”三摄，采用与iPhone 11 Pro相同的三颗摄像头，包括超广角、广角和长焦镜头。外媒表示，新款iPad Pro实际的相机设计可能与iPhone 11 Pro更为相似。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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