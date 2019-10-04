中国拿下了数据库“世界杯”冠军，此前已被美国Oracle制霸9年

中关村在线消息：数据库领域最权威的国际机构国际事务处理性能委员会（TPC，Transaction Processing Performance Council）在官网发表了最新的TPC-C 基准测试结果。蚂蚁金服自主研发的金融级分布式关系数据库OceanBase以两倍于Oracle（甲骨文）的成绩，打破数据库基准性能测试的世界记录，成为全球数据库演进史的重要里程碑。





中国工程院院士、计算机专家李国杰点赞了此次成果。他表示，OceanBase打破了由甲骨文保持了9年之久的TPC-C基准性能测试的世界纪录，“是我国基础软件取得的重大突破”。



TPC官网截图，清一色的美国公司中，蚂蚁金服亮了

TPC-C是全球主流计算机硬件厂商、数据库厂商公认的评价标准，被誉为“数据库领域的世界杯”。TPC-C标准模拟了经典商品销售付款场景来做测试，通过每分钟创建新订单数量来评价数据库的性能和性价比。OceanBase以60,880,800 tpmC（每分钟内系统处理的新订单个数）创造了新的联机交易处理系统（OLTP）世界纪录。

过去数十年，TPC-C一直是海外传统数据库厂商竞技的舞台，而OceanBase是登上TPC-C排行榜前列、由中国公司完全自主研发的第一款大型数据库产品。此外，OceanBase不仅在性能指标上创造了新纪录，还成为全球首个通过TPC-C审计的分布式无共享关系数据库。





OceanBase已在蚂蚁金服和阿里巴巴的业务系统中得到了广泛应用。凭借强劲的性能成为过去多年“双11”支付宝交易处理系统的守护神。数亿人能够随时随地网购、移动支付，背后靠的都是OceanBase数据库的力量。从2017年开始，OceanBase数据库开始对外开放，服务包括银行、保险等金融机构。

此次TPC-C测试结果是在阿里云标准云资源支持下实现的，改变了之前高性能测试结果都依赖专用集中式存储设备和管理软件的实现方式，以完全分布式的软件架构实现了这一突破性成果。这也意味着，OceanBase极限的数据库处理能力变成了普惠科技时代的产物，未来更多企业级客户可以在更通用的基础技术环境下获得世界顶级的数据库处理能力。OceanBase此次登顶国际权威排行，也是云时代中国数据库换道超车的标志。

在蚂蚁金服OceanBase负责人阳振坤看来，性能是数据库客户最关心的问题，是核心级业务应用能够运行的基础，最能反映数据库的整体能力。客户的接受以及此次TPC-C登顶，证明了OceanBase数据库的核心能力。

数据库和操作系统一样，是IT行业的重要基础软件。从1978年，“数据库”三个字首次出现在中国大学的课堂上，中国发展自己的数据库已经有40年历史。2006年，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》首提“核高基”概念，其中“基”指的就是以数据库、操作系统、中间件等核心的基础软件产品。然而，囿于技术实力与软件研发的滞后性，越过数据库这座大山并不容易。

步入新世纪，中国特色的互联网发展成为倒逼国产数据库成长的关键力量。数亿人的网购需求，全球第一的移动支付市场，双11的天量交易额，这些西方公司毫无经验的中国式需求，推动中国互联网企业寻求性能更高、成本更低的数据存储和处理方案。基于云计算的新一代数据库应运而生。

OceanBase能够晋级数据库世界杯，并一举拿下皇冠上的明珠，显示了中国在数据库领域的技术积累超出业界想象。从极限的复杂场景中孕育和沉淀技术，从内部和外部的实践中不断的打磨锤炼，中国科技人员正在实现一次又一次的技术创新和技术突破。

TPC是由数十家会员公司创建的非营利组织，成立于1988年，总部设在美国。TPC的成员主要是业界主流的计算机软硬件厂家，其职责是制定企业级应用基准测试考评的标准规范，衡量整体系统的性能和性价比，并管理测试结果的认证和发布。包括甲骨文、IBM、微软等公司的数据库产品都曾多次参加这个考评，并且是主要领先成绩的保持者。

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