晚报：一加8渲染图曝光 联通5G套餐最低月租199元

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

传一加7T Pro将于10月10日亮相 印度首发





一加近日在印度正式发布了一加7T手机，但传闻中的一加7T Pro却并未亮相。不过目前已经有许多消息证实了确有该机存在，并有曝料称其或将于10月10日在印度首发。

一加7T Pro整体设计与之前的一加7 Pro保持一致，正面采用6.7英寸2K 90Hz流体屏+升降式前摄的设计，后置相机依然为居中的三摄方案，不同之处在于其增加了一颗3D TOF传感器。核心方面，该机将升级为骁龙855 Plus处理器。

Z点评：目前来看该机的升级有限，或许售价会相对降低一些。

外媒曝光一加8手机高清渲染图

除了一加7T系列手机之外，近日还有外媒曝光了一加将在明年上半年推出的新一代旗舰手机一加8的高清渲染图。

图片显示一加8将延续一加7T Pro的曲面屏设计，前置相机改为了左上角打孔的方式，屏幕尺寸为6.5英寸，同时屏幕下方的边框进一步缩窄。背部设计则与之前的一加7T Pro并无不同，依然为居中竖置的三摄组合，机身整体尺寸160.2*72.9*8.1mm。

Z点评：放弃了升降式前摄将会腾出更多的内部空间，这次应该有无线快充了吧。

三星Galaxy S11渲染图曝光 超窄边框+5倍光变四摄





前段时间，三星刚刚发布了Note 10系列旗舰手机，近日就已经有外媒多次曝光了下一代旗舰Galaxy S11的信息和渲染图。

就目前的消息来看，三星Galaxy S11的前摄开孔将进一步缩小，边框也会更窄，屏占比将再次提升。该机背部也将延续横向的后置四摄方案，并配备1亿像相机和5倍光学变焦镜头，同时还将拥有一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

Z点评：三星总是会在例行的升级之外，试图额外扩展一些有趣的功能。

三星Galaxy Tab S6 5G版获认证 全球首款5G平板





三星前段时间发布了新一代旗舰级平板产品——Galaxy Tab S6，近日有消息显示该机还将拥有一款5G网络版本，并且近日已经通过了蓝牙和Wi-Fi的认证，这也是全球首款支持5G网络的平板产品。

除了5G之外，三星Galaxy Tab S6还拥有一块10.5英寸高屏占比的2K Super AMOLED显示屏，核心搭载高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合，采用了USB Type-C接口，支持三星的DeX模式，可以为随时提供优秀的娱乐、办公体验。

Z点评：这不只是全球首款5G平板，也是首款支持屏下指纹的平板。

realme X2 Pro将配备50W SuperVOOC闪充





上周，realme高管公布了一款旗舰级的新机——realme X2 Pro，据外媒最新消息，realme目前已在推特公布该机将采用50W SuperVOOC闪充技术。

此外，据国内知名爆料人@数码闲聊站的消息，realme X2 Pro将采用双电芯的方案，机身内置两款电池，总容量约为4000mAh。据realme官方介绍，这项50W SuperVOOC闪充技术可以在35分钟内将该机的电量从0%充至100%。

Z点评：realme旗下首款旗舰级手机终于要来了。

联通5G套餐资费曝光 每月最低199元 40G流量





随着5G网络商用进程的不断推进，中国联通此前已正式开启了5G套餐的预约。今日，微博上曝光了联通5G一款最低资费套餐的详情。

根据该套餐的资费详情显示，联通这款最低资费的套餐月租费用为199元，其中包含了500分钟全国语音+40G全国流量，网络速率为500Mbps。此外，该套餐的超出部分流量资费为5元1GB。

Z点评：5G商用初期资费确实较为昂贵，不过联通也同时推出了网龄优惠活动。

库克：不担心iPhone销量 手机市场将迎来新的增长周期

据外媒报道，今日苹果公司CEO蒂姆•库克在接受法国《回声报》（Les Echos）采访时称并不担心iPhone的销量，并表示智能手机市场将会出现一个新的增长周期。

根据近日的数据显示，随着iPhone 11的开卖，苹果公司的业绩开始有所好转，一些投资者认为，苹果的股价即将逼近历史新高。目前苹果的股价为220.82美元，再次上涨了0.85%，总市值为9979.25亿。

Z点评：虽然全球用户都在谴责苹果无创新，但依然阻挡不了苹果的脚步。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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