小米CC9 Pro首次曝光 1亿像素+骁龙730G

中关村在线消息：近段时间，小米在北京总部正式发布了MIX Alpha概念机型，这是全球首款亮相的1亿像素手机，但是可惜该机目前并不售卖。不过，根据近日的相关爆料显示，小米将会在下个月退出搭载1亿像素传感器的小米CC9 Pro机型。



传小米将推出CC9 Pro机型

据了解，小米CC9是小米今年7月推出的一款主打女性市场的拍照手机，作为一款主打拍照的手机，小米首先为该系列量产搭载1亿像素相机也确有可能。该机此前搭载了今年主流4800万三摄时拍照效果就在一众小米机型中较为突出，在配备1亿像素相机之后的表现将会再次升级。



小米官方1亿像素样张

配置方面，据相关人士透露小米CC9 Pro作为主打女性市场的拍照手机并未搭载旗舰级的处理器，而是目前高通旗下最强的中端处理器——骁龙730G。该处理器在骁龙730基础上，专门加强了图像属性，着重升级了GPU、Vulkan 1.1技术，可实现流畅逼真的图形以及更快的帧速率。

目前还没与太多关于小米CC9 Pro的具体信息曝光，不过有媒体消息称小米将会在10月24日正式发布这款手机。

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