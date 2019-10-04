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    小米CC9 Pro首次曝光 1亿像素+骁龙730G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近段时间，小米在北京总部正式发布了MIX Alpha概念机型，这是全球首款亮相的1亿像素手机，但是可惜该机目前并不售卖。不过，根据近日的相关爆料显示，小米将会在下个月退出搭载1亿像素传感器的小米CC9 Pro机型。

    小米CC9 Pro首次曝光 搭载1亿像素相机传感器
    传小米将推出CC9 Pro机型

    据了解，小米CC9是小米今年7月推出的一款主打女性市场的拍照手机，作为一款主打拍照的手机，小米首先为该系列量产搭载1亿像素相机也确有可能。该机此前搭载了今年主流4800万三摄时拍照效果就在一众小米机型中较为突出，在配备1亿像素相机之后的表现将会再次升级。

    小米官方晒1亿像素样张 单张照片大小超40MB
    小米官方1亿像素样张

    配置方面，据相关人士透露小米CC9 Pro作为主打女性市场的拍照手机并未搭载旗舰级的处理器，而是目前高通旗下最强的中端处理器——骁龙730G。该处理器在骁龙730基础上，专门加强了图像属性，着重升级了GPU、Vulkan 1.1技术，可实现流畅逼真的图形以及更快的帧速率。

    目前还没与太多关于小米CC9 Pro的具体信息曝光，不过有媒体消息称小米将会在10月24日正式发布这款手机。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米CC9 Pro首次曝光 1亿像素+骁龙730Ghttp://news.zol.com.cn/728/7284744.html

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