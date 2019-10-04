realme X2 Pro将配备50W SuperVOOC闪充

中关村在线消息：上周，realme高管公布了一款旗舰级的新机——realme X2 Pro，据外媒最新消息，realme目前已在推特公布该机将采用50W SuperVOOC闪充技术。



realme X2 Pro搭载50W SuperVOOC闪充技术

根据国内知名爆料人@数码闲聊站的消息，realme X2 Pro将采用双电芯的方案，机身内置两款电池，总容量约为4000mAh。据realme官方介绍，这项50W SuperVOOC闪充技术可以在35分钟内将改机的电量从0%充至100%。



realme X2 Pro内置4000mAh电池

此外，据realme高管王伟透露，realme X2 Pro还将采用90Hz的屏幕刷新率，且允许用户在60Hz和90Hz屏幕刷新率之间自由选择，还能设置不同应用下的模式，90Hz时动态画面将更加流畅，60Hz时则有助于节省电量。



realme X2Pro的相机将延续realme X2的配置

其他方面，据相关爆料显示，realme X2Pro在整体上应该会与realme X2保持一致，外观和相机方面或许户采用同样的方案，只是核心方面会升级为高通目前最新的骁龙855 Plus处理器，同时还将在闪存规格、快充规格等方面有进一步提升。

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