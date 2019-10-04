三星Galaxy Tab S6 5G获认证 全球首款5G平板

中关村在线消息：近日，有外媒报道三星新一代平板Galaxy Tab S6还将会拥有一款搭载5G网络的版本，并且近日已经通过了蓝牙和Wi-Fi的认证，这也是全球首款支持5G网络的平板产品。



三星Galaxy Tab S6将是首款支持5G网络的平板产品

据了解，三星Galaxy Tab S6正面采用了一块10.5英寸高屏占比的Super AMOLED显示屏，分辨率为2560×1600，屏幕比例为16:10，并支持并屏下指纹技术，这也是全球首款配备屏下指纹的平板设备。



三星Galaxy Tab S6搭载骁龙855处理器

核心配置方面，三星Galaxy Tab S6搭载了高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高8GB+256GB存储组合。机身内置7040mAh的电池，并且支持反向无线充电，可随时为S-Pen手写笔补充电量。



三星Galaxy Tab S6国行版即将开售

其他方面，该机还采用了USB Type-C接口，并支持三星的DeX模式，支持最多20个同屏应用窗口，配合键盘保护壳即可变身为办公电脑。据之前消息，三星Galaxy Tab S6国行版将于10月9日开启预售，起售价5099元。

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