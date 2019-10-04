早报：iPhoneSE2要来 小米MIX Alpha天猫上架

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

贸易保护主义抬头，让苹果吃了大亏。现在库克开始捉急了。

苹果CEO库克：希望看到欧美贸易恢复正常



苹果CEO库克

苹果首席执行官蒂姆·库克周四表示，他希望看到欧美贸易壁垒恢复正常。“我相信自由贸易关系对每个人都是积极的，”库克在意大利佛罗伦萨与学生的一次活动中说道。



在美国表示将对一系列欧洲产品征收关税以回应欧盟非法飞机补贴后，库克表示，他希望看到贸易壁垒“正常化，并回归零或接近零”。

下面消息来自于三星，其新的屏幕专利曝光了。

三星新设计专利公布：可上下移动柔性显示屏



三星新设计专利公布

据Letsgodigital报道，近日三星新的柔性屏手机设计专利曝光，采用上下滑动设计。据了解，2019年3月，三星电子向WIPO（世界知识产权局）申请了一项实用新型专利，涉及“具有可移动柔性显示和操作方法的电子设备”，该专利于10月3日发布。



从设计草图和Letsgodigital制作的渲染图来看，这款手机采用全面屏的设计，手机的前置摄像头和传感器是隐藏状态。如果用户需要使用前置摄像头，可以将柔性屏幕向下滑动，就可以使用前置摄像头自拍或视频通话。

郭明錤又带来了关于苹果的新消息，iPhone SE2将要发布。



郭明錤曝光苹果iPhone SE2

天风国际分析师郭明錤发布新的苹果研究，工业富联、可成与Jabil可望受益iPhone SE2机壳订单，自4Q19–1Q20开始贡献营收与盈利。



报告预测苹果将在2020年Q1发售较低售价的iPhone SE2，大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似，最明显规格升级为配备A13处理器与3GB LPDDR4X内存；iPhone SE2可望提升iPhone市占率以及有利Apple推广内容与服务；预估2020年iPhone SE2出货量为3000–4000万部。相信iPhone SE2因较低售价故可满足更多使用者需求并提升iPhone市占率。

下面消息来自华为，其5G又签订了新的合同。

华为与明讯合作在马来西亚建设5G网络



华为与明讯合作在马来西亚建设5G网络

在马来西亚总理马哈蒂尔见证下，华为技术(马来西亚)有限公司与马来西亚明讯(MAXIS)于10月3日签署了一项在马来西亚建设5G网络的合作协议。



据介绍，华为将为明讯供应相关设备和服务，双方将通过合作，令5G在马来西亚能更易于部署、运营及引入新的应用。明讯此前已于今年2月和华为签署了合作备忘录，并于今年3月开始在马来西亚进行5G网络测试。

下面消息来自小米，MIX Alpha 5G环绕屏手机已经上架，价格高到离谱。

小米MIX Alpha 5G环绕屏上架天猫 只是价格不敢看



小米MIX Alpha 5G环绕屏上架天猫

小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比了180.6%，支持全网通5G双卡，1亿像素三摄像头，售价19999元，预计在12月底正式开售。不过如果你真的想买，似乎现在小米天猫官方旗舰店可以提交订单了，默认售价999999元。



网友反馈称，在小米天猫官方旗舰店中MIX Alpha竟然是有货状态，直接就可以点击购买，可惜售价999999元，直接提示钱包余额不足。到目前为止，还没有付款成功的用户，月销量显示为0。

下面消息来自中兴

中兴Blade 20现身FCC：5000mAh+“浴霸”三摄



中兴Blade 20现身FCC

中兴Blade 20采用水滴屏设计，下巴相对来说较宽一些。后置三摄位于手机左上角，相机模组采用与iPhone 11系列相似的矩阵式设计，三颗摄像头加一个闪光灯。



中兴Blade 20将配备5000mAh电池，支持18W快速充电。此外，在手机内部的芯片上还发现了联发科的标志。

中兴Blade A5（2020）从外观来看是一款“入门”机型，采用水滴屏设计和后置双摄。电池容量为3200mAh，采用micro USB充电口。目前还没有这两部手机的其他信息。

谷歌Pixel 4新机谍照曝光 同样采用“浴霸”镜头



谷歌Pixel 4新机谍照曝光

据国外媒体报道，谷歌将于本月15日发布新一代智能手机Pixel 4和Pixel 4 XL，而“爆料大神”埃文·布拉斯（Evan Blass）今日率先曝光了这两款产品的谍照。



在此之前，布拉斯刚刚成功地曝光了微软昨日发布的新款平板电脑。今日，他又在Twitter上发布了谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL两款新产品的谍照。

谍照显示，新手机的可选色彩包括白色、橙色和黑色三种颜色。这两款手机最显著的特点是背面的新摄像头矩阵（浴霸设计），看起来与苹果新推出的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max相似，包括三个摄像头和一个闪光灯。

下面消息对于PS4玩家来讲，绝对是好消息。

索尼所有的PS4游戏或将都可以支持跨平台联机



索尼所有的PS4游戏或将都可以支持跨平台联机

日前，根据外媒报道，PS4跨平台联机目前已经结束了“BETA”测试，现在所有开发者都可以使用这一功能为他们的游戏开启跨平台联机功能。这也就是说从现在开始，只要开发商愿意，不再需要获取索尼官方审核认可，任何游戏都可以自行支持跨平台联机。



目前支持PS4平台支持跨平台联机的游戏有：《火箭联盟》、《无畏》、《绝地求生》以及《使命召唤16》。当然了，未来会有越来越多的游戏加入这个阵容。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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