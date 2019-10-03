晚报：Surface Duo摄像头版曝光 vivo新机入网

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

微软Surface Duo黑色版曝光 有摄像头





在微软Surface新品发布会上，微软发布了Surface Duo双屏手机，不过该手机只有前置摄像头，而没有后置摄像头，微软的解释是这代表生产力的重点。

不过有外媒称在最新的一部视频中，我么可以看到Surface Duo还有一款黑色版本，而且能清晰地看到一颗后置摄像头。目前对于这款黑色设备尚没有更多消息。

Z点评：这很有可能是另一款设备，而不是Surface Duo的另一版本。

携程回应住宿订单无法确认问题





针对住宿订单无法确认的问题，携程在今天进行了回应，称酒店系统故障已修复完成，预订功能已全面恢复正常。同时，携程将加急处理故障期间受到影响的订单，根据客户需求做好预订入住或取消退款的后续事宜。

另外，携程正在针对故障期间所有受影响酒店订单用户发放特定补偿预订优惠券。

Z点评：在国庆住宿高峰期遇到这种问题也是挺尴尬的，能够及时解决就好。

vivo又有新机通过3C认证





近日vivo一款新机通过了3C认证，从认证信息来看，这款机型的型号为V1936A，发证日期为9月29日，制造商、生产厂和申请人均为维沃移动通信有限公司。目前已知的信息只有该机会支持33W快充，但此外就没有更多信息了。

Z点评：vivo这段时间可太勤奋了，9月刚刚有6款新机通过3C认证。

中兴Blade 20真机照曝光 摄像头似iPhone 11





外媒曝光了一组中兴Blade 20的真机照，从照片来看，该机后置相机布局类似iPhone 11，三颗镜头加一颗闪光灯在左上角矩形排列，同时还能看到背面的指纹识别模块。

Z点评：后置指纹模块的设计下，将镜头组放在左上角也是能够理解的。

新款Surface Slim Pen发布 终于可以充电了





在昨晚的微软新品发布会上，微软还发布了最新的Surface Slim Pen手写笔。新版Surface Slim Pen改为可充电式设计，插入Surface Pro X Type Cover键盘的顶部即可充电。

新版Surface Slim Pen售价为144.99美元，支持单独购买，老版本Surface Pen价格调整至99.99美元。

Z点评：微软终于对充电电池感兴趣了，这一代Xbox手柄也才支持充电电池。

75%的Netflix用户对Apple TV+服务不感兴趣





据外媒报道，分析师Piper Jaffray新数据显示，约75%的Netflix用户没有计划订阅Apple TV+服务，而订阅了Apple TV+的用户则会继续订阅Netflix。

据悉，Apple TV+服务将于11月1日上线，定价为每月4.99美元，将在100多个国家和地区推出。

Z点评：内容为王，毕竟视频服务大家是要看节目的，这一点Apple TV+和Netflix还有挺大差距。

《魔兽世界》怀旧服再次开启免费角色转服





《魔兽世界》怀旧服预计于10月4日早上7:00开启第四期免费角色转移服务，同时开放2个全新的怀旧服服务器——震地者和席瓦莱恩，均为PVP服。

需要注意的是，免费角色转移只能转移到指定的服务器，并非随意转服，且如果转入服务器达到满负载，免费角色转移服务可能会随时关闭。

Z点评：怀旧服的热情如此高涨是我们没有料到的。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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