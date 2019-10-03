早报：微软Surface Duo来了 苹果iOS 13.2曝光

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微软昨晚的Surface新品发布会惊喜连连。

一文看懂微软Surface新品发布会 有生之年的产品来了



Surface Pro 7发布



Surface Duo正式发布

微软在今天晚间举行了新品发布会。在这次发布会上，微软一口气拿出了多款Surface新品。其中，微软还在发布会的尾声还发布了手机新品Surface Duo，也给微软粉丝们带来了一款“有生之年”的产品。【点击详情】



下面是苹果新闻三联，最令人意外的是苹果居然对第三方开发了Siri。

网友发现iPhone 11 Pro Max听筒无声：暂时无解



网友发现iPhone 11 Pro Max听筒无声

苹果新一代iPhone 11系列自发售以来一直相当火爆，官网发货周期最长需要4-5个星期，但随着用户量的增多，也陆续被发现存在不少问题。网友反馈，他第一时间入手了一部iPhone 11 Pro Max 64GB暗夜绿版本，但很快遇到了听筒声音极小甚至无声的问题。



苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2开发者测试版Beta推送



苹果iOS 13.2/iPadOS 13.2开发者测试版Beta推送

苹果今天发布了iOS 13.2的首个开发者预览版Beta更新，版本号为17B5059g，为iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max带来Deep Fusion摄像头技术功能。同时苹果还推送了iPadOS 13.2开发者预览版Beta更新。



据报道，Deep Fusion是通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片，连续拍摄九张照片最终合成高细节、低噪点图片。Apple高级副总裁Phil Schiller在发布会上称其为“疯狂的摄影算法”。

苹果将解除限制，允许Siri默认调用第三方应用程序

苹果允许Siri默认调用第三方应用程序

苹果公司昨日证实，计划在今年晚些时候对iOS系统进行更新，允许用户通过语音助手Siri调用他们喜欢的任何应用程序，这意味着WhatsApp等应用程序可以有效地取代默认的苹果应用程序。



该报道称，苹果计划允许第三方应用程序取代自家的即时通讯服务Messages或其他应用程序。这意味着，如果用户定期使用WhatsApp给特定的联系人发送消息，则Siri就会自动通过WhatsApp发送消息。

对于即将进行的调整，苹果已在一份声明中给予证实。苹果表示，计划在今年晚些时候发布iOS系统更新，帮助外部消息应用程序更好地与语音助手Siri协同工作。

下面消息来自蔚来，截止今日美股收盘蔚来股价大涨。

蔚来汽车大涨逾20%，市值达16.71亿美元



蔚来汽车大涨逾20%

美股收盘，蔚来汽车公司股价大涨20.45%，报1.59美元，市值达16.71亿美元。此前蔚来汽车遭伯恩斯坦将目标价下调至0.9美元，并连续八个交易日下跌。



2019年第二季度，蔚来汽车营业总收入为15.02亿元，同比下降7.5%；净亏损增至32.85亿元，亏损金额环比增长25.2%、同比增长83.1%。

根据此前公告，2016年至2018年，蔚来汽车分别亏损35.18亿元、75.62亿元、233.28亿元，2019年上半年则亏损59.37亿元。财报发布后，蔚来汽车取消了原本应在当日召开的电话会议。

下面消息来自特斯拉，其中国工厂即将投产。

特斯拉中国工厂本月投产 目标年底前周产千辆Model 3



特斯拉中国工厂本月投产

知情人士称，特斯拉中国工厂计划本月投产，但由于订单、劳动力和供应商方面的不确定性，尚不清楚何时能达到年底的生产目标。



这家美国电动汽车制造商的目标是，到今年年底，在新工厂每周至少生产1000辆Model 3，这是其在全球最大汽车市场提振销售的核心。

这家工厂的大规模生产计划对特斯拉的目标至关重要。特斯拉希望，到今年年底，其年产量能达到50万辆。

下面消息来自三星。

三星电子宣布关闭惠州工厂，正式停止手机产品在中国生产







三星电子宣布关闭惠州工厂

路透社10月2日消息，三星电子宣布，该公司已停止在中国生产手机产品，原因是来自中国国内竞争对手的竞争日益激烈。这也意味着，三星在中国最后一家位于惠州的工厂也已经停工关闭。



值得一提的是，在2018年年末，三星已经关闭了位于天津的工厂，同样是由于竞争激烈以及市场份额下降的原因，并选择向成本更低的地方进行转移，在印度诺伊达建成了该品牌旗下最大的手机工厂。

下面消息来自中国广电，其5G计划令人震撼。

广电5G网络规划流出：直接SA、2021年底覆盖95%以上人口



广电5G网络规划流出

近日，一份《中国广电5G试验网的建设实施方案》在网上流出，如果属实的话无疑证明广电的5G终于要全面落地了。



根据这份方案，广电5G建设分为试验网、规模建网两个阶段，其中试验网阶段在2019年10-12月实施，在全国16个城市开展试点，分别是：北京、天津、上海、重庆、广州、西安、南京、贵阳、长沙、海口、深圳、青岛、张家口、沈阳、长春、雄安。

广电5G试验网阶段总投资约24.9亿元，将建设5G试验基站约200个。《方案》透露，广电5G试验网将综合利用700MHz覆盖层、4.9GHz容量补充层、3.3-3.4GHz室分层多频段开展混合组网，分别采用宏基站、微站(杆站)、室分系统构成三层立体网络架构，实现5G网络连续、无缝覆盖。

下面消息来自罗永浩。

库克首谈iPhone 11降价 罗永浩：这种是耍流氓



罗永浩：这种是耍流氓

在出访欧洲过程中，苹果公司CEO库克接受媒体采访时，首次对iPhone 11价格进行回应。库克称：“我们一直努力将价格保持在尽可能低的水平，幸运的是，今年能够降低iPhone的价格。”在谈到备受关注的垄断争议中，库克表示，“任何一个理性的人都不会觉得苹果是垄断者。”



对此，今天下午罗永浩评论到：“价格问题跟九九六问题一样，企业家没必要正面回答，怎么回答都不好。马云那种是瞎说实话，库克这种是耍流氓。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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