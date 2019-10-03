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    微软新品发布会汇总 有生之年的产品来了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：微软在今天晚间举行了新品发布会。在这次发布会上，微软一口气拿出了多款Surface新品。其中，微软还在发布会的尾声还发布了手机新品Surface Duo，也给微软粉丝们带来了一款“有生之年”的产品。

    Surface Laptop 3：搭载Ryzen 7处理器

    发布会伊始，微软率先发布了新款笔记本电脑Surface Laptop 3。Surface Laptop 3最大的亮点莫过于增加了AMD Ryzen 7处理器版本。

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    Surface Laptop 3采用全新的漆面设计，同时还使用了型砂岩饰面，并采用加工铝材制成。Surface Laptop 3改进了键盘和触控板，键盘拥有1.3mm键程，而触控板增加了20%。这款新的笔记本电脑采用了模块化设计，可以更换移动硬盘。

    Surface Laptop 3将会推出13和15英寸两个不同尺寸的版本。其中，13英寸版本将会内置Intel十代芯片，性能也是Macbook Air的三倍。15英寸版本Surface Laptop 3还将推出搭载Ryzen 7处理器的版本。

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    值得一提的是，Surface Laptop 3支持快速充电，可以在不到一小时的时间内获得80％的电量。售价方面，13英寸版Surface Laptop 3售价999美元起，15英寸版售价1199美元起，10月22日正式发售。

    Surface Pro 7：支持手写笔Surface Pen

    Surface Laptop 3之后，微软就拿出了Surface产品线的旗舰级产品Surface Pro 7。Surface Pro 7最大特点就是支持手写笔，还将在生产力上进一步得到提升。

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    人们最关心的一点，莫过于Surface Pro 7是否会支持Type-C接口。让人欣慰的是，Surface Pro 7将会支持Type-C接口。

    此次发布会上，微软把更多的篇幅放在了展示Surface Pen与Surface Pro 7的互动上。尤其是他们针对Edge浏览器Office办公软件进行了更多的改进。微软加入了一些与手机的互动，电话已集成到操作系统中，因此来自Android手机的呼叫只会在你的PC上弹出。

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    微软将会推出多种颜色的保护套——Surface Type Cover，其中就包括新配色红色。售价方面，Surface Pro 7售价为749美元起，10月22日开售，今天就将开启预售。

    Surface Earbuds：新款蓝牙降噪耳机

    此次的Surface新品发布会上不仅有“大件”，微软还正式推出了新款蓝牙降噪耳机Surface Earbuds。

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    Surface Earbuds最大的特点是可以进一步的提高生产力，与 Office 能够产生联动。通过触摸移动双击等等操作，用户可以切换 PPT 以及打开字幕等功能。Surface Earbuds售价为249 美元，约合人民币1780元。

    Surface Pro X：搭载定制高通SQ1处理器

    从微软的介绍篇幅来看，Surface Pro 7并非是微软这次重点介绍的产品，微软也没有多废话，立即拿出了Surface Pro X。

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    Surface Pro X搭载的高通SQ1处理器，基于ARM架构，功耗7W，同时还第一次集成了新的AI引擎，运行Windows 10系统。除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflopss算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”

    硬件以及外观设计上，Surface Pro X采用了13英寸 PixelSense屏幕，2880 x 1920分辨率，267 PPI. 1400:1对比度。Surface Pen可以集成到键盘，Surface Pro X的边框也相对收窄，搭载了两个USB-C接口，扩展性更强。

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    Surface Pro X也搭载了全新的Slim Pen和键盘。最后，微软宣布Surface Pro X将在11月5日开售，售价为999美元起。

    Surface Neo：传言终于成真

    双屏版Surface平板在近几年中一直都有的一个传言，今天这个传言终于变成了现实。微软正式发布了期待已久的双屏折叠产品Surface Neo。该机产品最大亮点就是，微软利用铰链扭矩系统将两个9英寸显示器整合到了一起。

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    硬件配置上，Surface Neo内含Intel Lakefield处理器，以及专为双屏设计的第11代图形引擎。屏幕采用了两个9英寸显示器，每一面均为5.6毫米薄，并覆盖了康宁大猩猩玻璃，整机仅重655g。另外，自带的手写笔还支持背部磁性吸附无线充电功能。

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    与此同时，为了适应新的产品形态，微软还单独为Surface Neo搭载Windows 10X系统。目前Windows 10X支持所有应用程序，包括Office。

    Surface Duo：微软重回手机市场

    在这次发布会的尾声，微软给大家带来了真正的惊喜。“Surface Phone”这个一直被微软粉丝期待的产品终于成真，这款微软的手机新品也定名为Surface Duo。

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    Surface Duo很像一个缩小版的Surface X，是一款可折叠手机。Surface Duo的两块屏幕大小均为5.6英寸，将支持手势自适应。同时，微软还正式宣布，他们将于谷歌进行合作，将会在Surface Duo上采用定制版安卓系统。值得一提的是，这一定制版安卓的界面UI很像Windows 10X。

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    微软Surface Neo与Surface Duo相同，都将在2020年圣诞假期上市，目前售价还没有公布。

    结语

    此次的微软新品发布会给人们带来了诸多惊喜，尤其是他们也发布了阔别已久的手机产品。这其中不仅有非常成熟的Surface Laptop 3和Surface Pro 7，也有Surface Neo这样的“梦幻产品”。两款折叠产品让我们对于2020年产生了更多的期待。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7284450.html report 3831 中关村在线消息：微软在今天晚间举行了新品发布会。在这次发布会上，微软一口气拿出了多款Surface新品。其中，微软还在发布会的尾声还发布了手机新品Surface Duo，也给微软粉丝们带来了一款“有生之年”的产品。Surface Laptop 3：搭载Ryzen 7处理器发布会伊始，微软率先...
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