微软发布Surface Pro X 搭载定制高通SQ1处理器

中关村在线消息：微软Surface新品发布会上，除了常规升级的Surface Laptop 3、Surface Pro 7外，还推出了Surface Pro X全新品类，其搭载定制版高通SQ1处理器平台。



微软发布Surface Pro X

微软表示，Surface Pro X搭载的高通SQ1处理器，基于ARM架构，功耗7W，同时还第一次集成了新的AI引擎，运行Windows 10系统。除此之外，微软和高通也重新设计了GPU，达到2 teraflopss算力。性能方面，微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”



微软Surface Pro X硬件参数

硬件以及外观设计上，Surface Pro X采用了13英寸 PixelSense屏幕，2880 x 1920分辨率，267 PPI. 1400:1对比度。Surface Pen可以集成到键盘，Surface Pro X的边框也相对收窄，搭载了两个USB-C接口，扩展性更强。



微软Surface Pro X设计特点

Surface Pro X也搭载了全新的Slim Pen和键盘。最后，微软宣布Surface Pro X将在11月5日开售，999美元起。

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