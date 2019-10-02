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    微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：微软今晚上召开Surface系列新品发布会，正式推出了新一代Surface Laptop 3笔记本，分为13英寸、15英寸两个版本。需要贴别指出的是，这是微软首次在Surface家族中引入AMD处理器。

    微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起
    微软发布Surface Laptop3

    根据微软介绍，全新Surface Laptop 3，拥有Intel第十代酷睿和AMD Ryzen 3000双平台版本，同时增加了漆面新配色设计，以及Type-C接口。

    微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起
    微软Surface Laptop3有AMD处理器版本

    Surface Laptop在新一代采用了模块化设计，方便升级硬盘等零部件，同时使用铝质机身。不仅如此，微软在其他方面也做了诸多升级，如新的键盘键程达到1.3mm，触摸版面积增大了20％，而且微软与Intel、AMD密切合作，加快了充电速度，不到一小时即可充入80％，类似手机快充。

    微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起
    微软发布15寸版本Surface Laptop3

    规格方面，13寸款配备Intel十代酷睿四核心处理器，比上代提速2倍，但暂时不知道是10nm Ice Lake还是14nm Comet Lake。

    微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起
    微软Surface Laptop3支持单手开合

    15寸款则是AMD锐龙Surface Edition特别版，微软称图形性能超越所有同类产品，但具体规格尚未公开。

    Surface Laptop 3 Intel 13寸款起价999美元，AMD 15寸款起价1199美元，即日起预售，10月22日发货。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7284435.html report 992 中关村在线消息：微软今晚上召开Surface系列新品发布会，正式推出了新一代Surface Laptop 3笔记本，分为13英寸、15英寸两个版本。需要贴别指出的是，这是微软首次在Surface家族中引入AMD处理器。微软发布Surface Laptop3根据微软介绍，全新Surface Laptop 3，拥有Intel第...
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