微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起

中关村在线消息：微软今晚上召开Surface系列新品发布会，正式推出了新一代Surface Laptop 3笔记本，分为13英寸、15英寸两个版本。需要贴别指出的是，这是微软首次在Surface家族中引入AMD处理器。



微软发布Surface Laptop3

根据微软介绍，全新Surface Laptop 3，拥有Intel第十代酷睿和AMD Ryzen 3000双平台版本，同时增加了漆面新配色设计，以及Type-C接口。



微软Surface Laptop3有AMD处理器版本

Surface Laptop在新一代采用了模块化设计，方便升级硬盘等零部件，同时使用铝质机身。不仅如此，微软在其他方面也做了诸多升级，如新的键盘键程达到1.3mm，触摸版面积增大了20％，而且微软与Intel、AMD密切合作，加快了充电速度，不到一小时即可充入80％，类似手机快充。



微软发布15寸版本Surface Laptop3

规格方面，13寸款配备Intel十代酷睿四核心处理器，比上代提速2倍，但暂时不知道是10nm Ice Lake还是14nm Comet Lake。



微软Surface Laptop3支持单手开合

15寸款则是AMD锐龙Surface Edition特别版，微软称图形性能超越所有同类产品，但具体规格尚未公开。

Surface Laptop 3 Intel 13寸款起价999美元，AMD 15寸款起价1199美元，即日起预售，10月22日发货。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软发布Surface Laptop3：AMD处理器 售999美元起http://news.zol.com.cn/728/7284435.html