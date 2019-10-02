微软发布Surface Pro7：售749美元 10月22日发货

中关村在线消息：微软今晚上召开Surface系列新品发布会，正式推出了新款混合Windows设备Surface Pro 7，该产品搭载10代酷睿处理器，售价749美元起。



微软发布Surface Pro7

微软官方介绍，Surface Pro 7搭载Intel最新第十代低功耗处理器（具体型号未公布），内存容量可选4/8/16GB、存储则有128/256/512/1024GB SSD可选。



微软Surface Pro7官方图

屏幕方面：Surface Pro 7采用了大小为12.3寸PixelSense显示屏，屏幕长宽比为3:2，分辨率为2736×1824，像素密度为267PPI。

此外，Surface Pro 7最大的亮点是将原来的mini-DP接口换成了Type-C接口。同时微软还引入了快速充电技术，可以在1小时内充入80%的电量。



微软Surface Pro7

在发布会现场，微软还演示了关于Edge及其“收藏”功能，它可以从网络上获取内容以组织旅行。接着，微软又演示了Surface Pen，在Windows 10中使用墨水笔迹，并演示了一些Office的操作。、



微软发布Surface Pro7，售价749美元起

最后价格与上市信息方面：微软Surface Pro 7售价749美元起（约合人民币5354元），即日起开始预售，10月22日正式发货，另外还有新款红色Surface键盘盖可选。

现在微软中国官网已经更新了 Surface Pro 7新品信息，i5/8GB/128GB售价6988元。

（文中图片来自互联网）

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