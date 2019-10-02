晚报：传魅族16T 10月23日发布 Win10份额增至52.38％

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果股价逼近历史最高值 皆因iPhone卖得好





随着iPhone 11的开卖，苹果公司的业绩也开始好转。一些投资者认为，苹果的股价即将逼近历史新高。本周二的时候，苹果的股价上涨0.28%，报收于224.59美元。在盘中的时候，苹果的股价一度来到了228.22美元。



Z点评：看来，苹果内部对于iPhone 11应该是非常满意。

Airbnb正在筹划上市 将在2020年完成





据彭博社报道，知名民宿公司Airbnb计划将在2020年上市。他们目前的目标并非首次公开募股（IPO），而是直接上市。之前Airbnb已经在他们的官方网站上发表了一份简短声明，将会在2020年上市。

Airbnb计划上市的主要推动力来自于内部员工。去年夏天，Airbnb的多名员工给公司创始人写信，希望能够出售他们持有的公司股票期权。如果想要进行股权出售，那么公司上市就是一个必须的步骤了。目前，Airbnb还没有对此事进行回应。

Z点评：为了员工去上市，这样的企业不多了。

传魅族16T于10月23日发布 定位大屏娱乐旗舰





近日一张有关魅族新旗舰魅族16T的宣传照片流出。根据照片显示，魅族16T将于10月23日发布，发布地点为北京。魅族16T的主要定位为大屏娱乐旗舰。根据此前工信部数据显示，魅族16T正面屏幕的尺寸为6.5英寸，屏幕材质为的OLED，核心搭载骁龙855处理器，机身内置4500mAh电池，运行基于Android 9.0的Flyme系统。



Z点评：16T对于现在的魅族来说至关重要，希望可以给魅友带来惊喜。

苹果10月还有一场发布会 新款iPad Pro要来





据外媒报道，尽管9月份已经召开过一场新品发会。 不过对苹果来说，他们还有很多新品尚未发布。一些外媒表示，苹果很有可能在10月份再次召开一场新品发布会，而这场发布会将主要面向电脑产品。

其中，16英寸MacBook Pro、Mac Pro、iPad ro以及Apple Tag这几款产品很有可能在这次新品发布会上亮相。其中，Apple Tag是一款类似于Tile追踪器的蓝牙追踪器，可以更加轻松的帮助用户找回他们的失物。

Z点评：手机产品线解决之后，接下来就是各种电脑了。

传小米CC9 Pro搭载1亿像素传感器 10月24日发布





据知名爆料人xiaomishka放出的消息，小米CC9 Pro极有可能搭载1.08亿像素传感器。这款手机也将会在10月24日正式发布，并将配备骁龙730G处理器。

Z点评：看来，今后一亿像素传感器将会应用到小米各种定位的手机上。

拼多多回应商家发二选一微博：“让天下没有难做的生意尚未实现，但形势比人强”





近日有一些电商商家在微博上发布声明，表示他们并没有在拼多多上开设官方旗舰店，也从未授权任何经销商及店铺在拼多多进行售卖。这些商家包括了知名的三只松鼠和美妆品牌韩后。

随后，拼多多方面对此进行了回应，表示今年的“双（er）十（xuan）一”比去年提前了10天，电商行业“让天下没有难做的生意”尚未实现，但形势比人强。拼多多还提到，“普惠、人为先、更开放”为代表的新消费浪潮与对于加强品牌商渠道管控的“新零售主义”未来必然处在长期博弈的阶段，而其中最大的受益者是消费者。

Z点评：拼多多对于未来的预期是乐观的，这就还好。

Win10全球市场份额增至52.38％ Win7继续下滑





数据统计机构Netmarketshare发布了2019年9月最新的全球桌面操作系统数据，显示Windows 10继续快速增长，目前占据桌面操作系统市场的52.38%份额（占Windows市场的61%）。另一方面，Windows 7已降至桌面操作系统份市场的28.17%份额。如果以这种速度，它应该会在不到一年时间里下降到10%的市场份额。

Z点评：尽管速度还是有点慢，但Win10现在终于是取代了Win7。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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