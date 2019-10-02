中关村在线消息：10月2日消息，据外媒报道，尽管9月份已经召开过一场新品发会。 不过对苹果来说，他们还有很多新品尚未发布。一些外媒表示，苹果很有可能在10月份再次召开一场新品发布会，而这场发布会将主要面向电脑产品。



苹果10月还有一场发布会 新款iPad Pro要来

根据外媒汇总，其中16英寸MacBook Pro、Mac Pro、iPad ro以及Apple Tag这几款产品很有可能在这次新品发布会上亮相。其中，Apple Tag是一款类似于Tile追踪器的蓝牙追踪器，可以更加轻松的帮助用户找回他们的失物。

据传苹果计划在今年10月推出新一代iPad Pro，该平板或命名为iPad Pro 2019，将会搭载更强大的三摄相机系统，这与iPhone 11 Pro相同。



新款iPad Pro的3D感应将基于ToF技术，所谓ToF是通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，经过探测光脉冲往返所耗费的时间来得到目标物距离，从而生成3D影响的技术。

多摄组合的加入带来的将不只是拍摄能力和成像素质的提升。苹果早就表现出对AR技术方面的浓厚兴趣，让iPad产品能够拥有相当程度上的AR技术或许也是苹果给它加入双摄乃至三摄的一个重要原因。

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