中关村在线消息：10月2日消息， 近日一张有关魅族新旗舰魅族16T的宣传照片流出。根据照片显示，魅族16T将于10月23日发布，发布地点为北京。魅族16T的主要定位为大屏娱乐旗舰。



传魅族16T于10月23日发布 定位大屏娱乐旗舰

此前，安兔兔官微曝光了一款疑似魅族16T的跑分信息。据安兔兔介绍，魅族16T的型号为“m1928”，其搭载了高通骁龙855处理器，正面采用一块分辨率为2232×1080的显示屏，配备6GB+128GB存储空间。跑分的总成绩为418909，CPU、GPU、MEM以及UX成绩依次是130660、159213、68704、60332。



根据工信部数据显示，魅族16T正面屏幕的尺寸为6.5英寸，屏幕材质为的OLED，核心搭载骁龙855处理器，机身内置4500mAh电池，运行基于Android 9.0的Flyme系统。背部采用了后置三摄设计，规格分别为1200万像素+800万像素+500万像素镜头。

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