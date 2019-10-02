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    苹果股价逼近历史最高值 皆因iPhone卖得好

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：10月2日消息，随着iPhone 11的开卖，苹果公司的业绩也开始好转。一些投资者认为，苹果的股价即将逼近历史新高。本周二的时候，苹果的股价上涨0.28%，报收于224.59美元。在盘中的时候，苹果的股价一度来到了228.22美元。

    苹果股价逼近历史最高值 皆因iPhone卖得好
    苹果股价逼近历史最高值 皆因iPhone卖得好

    此前，苹果公司CEO蒂姆·库克在接受《图片报》采访时表示，iPhone 11的销售有了一个非常好的开始，对于苹果的未来非常有益处。不过，一些分析师也指出，iPhone今年还没有推出5G版iPhone，对他们的业绩还是会产生一定的影响。

    摩根大通周一将苹果股票的目标价格从243美元上调至265美元，预计该公司的股价将上涨21%，并给予增持评级，原因是iPhone11系列手机的销售强于预期。

    摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）称，适度上调对iPhone销量的预测，预计投资者对苹果股票的情绪将大幅改善。还提高了2020/2021日历年的销量预期，主要原因是预计苹果将于2020年9月推出5G功能的iPhone产品线。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7284258.html report 835 中关村在线消息：10月2日消息，随着iPhone 11的开卖，苹果公司的业绩也开始好转。一些投资者认为，苹果的股价即将逼近历史新高。本周二的时候，苹果的股价上涨0.28%，报收于224.59美元。在盘中的时候，苹果的股价一度来到了228.22美元。苹果股价逼近历史最高值 皆因iPho...
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