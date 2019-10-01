中关村在线消息：百度地图今日宣布，截至10月1日18：00，百度地图智能语音功能用户量突破3亿。与此同时，百度地图现已覆盖全球，境外POI覆盖率达98%，出境游人群渗透率达50%。



百度地图智能语音助手用户量累计突破3亿

据了解，百度地图2017年上线智能语音助手功能，让全场景语音交互成为现实，有效提升了驾驶安全系数。依托百度大脑语音领域多项领先技术，百度地图可以在驾车等各场景中完成语音的准确唤醒和精准识别；通过大数据积累和深度学习的能力，满足用户查周边、问天气、导航中更换目的地等各类真实诉求。

而今年也是百度AI技术深度赋能百度地图的一年，落地成果丰硕。9月19日，百度地图全新发布了“百雀灵计划”，上线了全球首个地图语音定制功能，只需用百度地图App录制20句话，最快20分钟即可生成属于自己的专属语音包。此功能一经推出就引发了强烈反响，深受用户喜爱，大量用户已体验录制了自己的地图语音包，并主动分享给亲朋好友。



（喊“小度小度”开启语音包录制）

AI技术已经成为百度地图进化发展的核心驱动力，正渗透进百度地图的各个细节之中。今年百度AI开发者大会上（Baidu Create 2019），百度首席技术官王海峰在演讲时表示：“在百度大脑AI技术的支撑下，百度地图实现了信息获取、数据采集、数据生产和动态修正全流程AI化，重新定义了地图数据生产流程”。在2019年GMIC全球移动互联网大会上，百度地图事业部总经理李莹介绍了业内首创的智能定位功能、通行时间智能预估功能（ETA）、AR再现圆明园大水法遗址等AI技术落地成果。百度地图已进化为新一代人工智能地图，是业内AI化水平最高、搭载的AI技术最强最丰富的地图厂商，成为了更准确、更丰富、更易用的国民地图。

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