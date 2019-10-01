晚报：三大运营商5G套餐优惠公布 麦当劳推人造肉

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三大运营商5G套餐优惠公布，谁更良心？



三大运营商5G套餐优惠公布

中国移动：网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。



中国联通：网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。用户成功预约后，可享受自订购中国联通全国统一5G套餐次月起连续6个月内5G套餐折扣优惠。

中国电信：电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。预约成功的用户，于2019年12月25日前办理均可享受连续6个月套餐折扣，还可享有海量5G甄选号码专属购买权。

Z点评：看来5G套餐费用会比预想的便宜。

早在中国绝迹多年的BP机 如今在日本正式关停



早在中国绝迹多年的BP机 如今在日本正式关停

一家名叫Tokyo Telemessage公司正式关东地区大约1500人提供BP机服务。其实BP机1968年就已经在日本开始出现，盛时期是在1996年，不过随着手机的普及，这个服务就基本被抛弃。



从目前Tokyo Telemessage公布的细节看，整个日本还有约1500人在使用传呼服务，其中包括不少医务人员。因为寻呼机不会发射电磁波，所以仍受到少量人士的青睐。

Z点评：BP机依旧在专业应用领域占有一席之地。

麦当劳Beyond Meat人造肉汉堡P.L.T.今天开始推出



麦当劳Beyond Meat人造肉汉堡P.L.T.

麦当劳已于今天在加拿大安大略省的28家餐厅率先开售基于植物的人造肉汉堡，商品名为P.L.T.（Plant. Lettuce. Tomato.），试销售将持续12周，人造肉将搭配生菜与番茄共同构成人们非常熟悉的食物，P.L.T。由Beyond Meat为麦当劳定制的人造肉饼制成。



麦当劳P.L.T。是一种美味，多汁，装饰精美的植物型肉饼，夹在温暖，柔软的芝麻面包中，具有深受顾客喜爱的标志性的麦当劳口味。它以植物性馅饼为卖点，不含任何人造色素、人造香料或人造防腐剂，是一款美味的可以敞开吃的三明治，售价为\$ 6.49加元含税。

Z点评：你能接受人造肉吗？

腾讯继续扩张海外游戏版图：成Funcom公司第一大股东



腾讯成Funcom公司第一大股东

挪威游戏公司Funcom宣布，腾讯将收购该公司29%的股权，成为该公司第一大股东。Funcom公司独立开发和发行了很多游戏，如《流放者柯南》(Conan Exiles)，《秘密世界》(The Secret World)和《突变元年：伊甸园之路》(Mutant Year Zero: Road to Eden)。此次收购将使腾讯成为Funcom公司的最大股东。



Z点评：腾讯就是有钱任性，没办法。

分析师大幅下调蔚来目标价，投资者的噩梦远未结束



分析师大幅下调蔚来目标价

蔚来汽车的投资者经历了史上最糟糕的一周后，希望获得喘息的机会，但他们将发现噩梦远未终结。投资机构伯恩斯坦的分析师Robin Zhu将蔚来汽车的目标价下调了近50%，从1.70美元下调至90美分。



自一年前在纽约证券交易所上市以来，这家电动汽车制造商已经损失了超过70%的市值，约合50亿美元。周一美股收盘，蔚来股价再次下跌10.86%，报1.56美元，其目前市值仅为16亿美元。

Z点评：蔚来汽车有没有未来，这个需要好好思考一下。

华为麒麟1000将用5nm工艺 Mate40首发



华为麒麟1000将用5nm工艺

据huaweicentral报道，业内消息人士指出，华为已开始使用5nm技术工艺试制麒麟1000处理器，将在明年下半年投入商业运营。对于该消息，目前没有还得到官方的确认。



报料称，麒麟990芯片使用A76 CPU架构，麒麟1000将使用A77架构。如果不出意外的话，华为Mate 40系列将率先采用此新芯片组系列，并且会在2020年第三季度发布。

Z点评：华为研发速度惊人。

Pixel 4手机发布时间或延期 谷歌发文暗示



Pixel 4手机发布时间或延期 谷歌发文暗示

外媒phonearena报道，Pixel 4系列将于10月15日正式亮相，但绝对不会在该日期推出。当然，Google可能会在10月15日开始开放Pixel 4和Pixel 4 XL的预订。



Google已经分享了有关Pixel 4和4 XL的大量细节，包括它们的部分外观，两款新的Pixel手机都没有刘海，预计Pixel 4的屏幕将为5.7英寸，1080 x 2280像素，而Pixel 4 XL的屏幕应为6.2英寸，1440 x 3040像素。

Z点评：谷歌Pixel 4虽好，可惜买不到。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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