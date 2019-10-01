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    iOS史诗级漏洞被曝光 苹果官方回应正关注

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：据外媒报道，iPhone被曝光存在checkm8漏洞之后，让很多越狱用户以及黑客都蠢蠢欲动。现在苹果官方终于做了回应。

    iOS史诗级漏洞被曝光 苹果官方回应正关注
    iOS史诗级漏洞被曝光 苹果官方回应正关注

    据外媒报道称，苹果已经秘密关注中。据了解黑客axi0mX曝光的“Checkm8”漏洞可以让iPhone瞬间被破解，且软件上的更新防御没有意义。

    因为这个漏洞源自苹果已经实施的“安全启动链”，即iOS软件蕴含的每个部分都将检查上一步的完整性，并检查下一步的完整性，以确保手机安全。安全引导链检查不允许在iPhone硬重启后运行不符合要求的软件。

    不过黑客axi0mX表示，这是针对数亿个 iOS 设备，永久性不可修补的bootrom漏洞，换句话说，如果苹果不再硬件上动手脚，那么软件上是没有可能封堵的。

    对于不法份子来说，其可以利用这一漏洞绕过苹果的iCloud账户锁，使得被盗或丢失的iOS设备的账户锁定失效，或者安装带病毒的iOS版本来窃取用户信息。当然用户也不用这么紧张，因为Checkm8漏洞攻击不能远程执行，而必须通过USB进行。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS史诗级漏洞被曝光 苹果官方回应正关注http://news.zol.com.cn/728/7284108.html

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