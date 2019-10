中关村在线消息:据外媒报道,近日一款名叫Moto One Macro的手机被曝光,信息显示该机将会采用后置三摄像头配置,并即将上市。



Moto One Macro手机曝光

爆料信息显示,这款称之为Moto One Macro的手机,采用了后置三摄的设计,包括200万的广角、1300万的主摄、200万景深。

此前One macro现身GeekBench跑分网站,显示该机运行Android 9操作系统,配备2GB运行内存。其单核得分1429,多核得分5584这与之前曝光的骁龙660处理器的跑分成绩相差无比。

目前国外Extra的网站上已经上架Moto One Macro手机,售价折合人民币约1700元左右。

