iPhone11大卖 摩根大通上调苹果股价预期

中关村在线消息：摩根大通周一将苹果股票的目标价格从243美元上调至265美元，预计该公司的股价将上涨21%，并给予增持评级，原因是iPhone11系列手机的销售强于预期。



摩根大通上调苹果股价预期

”摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）称，适度上调对iPhone销量的预测，预计投资者对苹果股票的情绪将大幅改善。还提高了2020/2021日历年的销量预期，主要原因是预计苹果将于2020年9月推出5G功能的iPhone产品线。

早前有消息称，国行iPhone11多个版本出现了缺货情况。在苹果官网iPhone 11的绿色版要经历3-4周时间发货，紫色版要经历2-3周时间发货，其他颜色版为现货。

另外，摩根大通当前预计，苹果第三季度的iPhone出货量将比先前的预期高出100万部，且今年第四季度的出货量将比先前预期高出300万部。苹果在2020年将售出1.98亿部支持5G功能的iPhone；2021年5G版iPhone的销量将达到2亿部。

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