早报：苹果发iOS13.1.2更新 华为麒麟1000曝光

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36氪开启上市闯关之路，祝一起顺利。

36氪向美SEC提交IPO招股书：暂定筹资1亿美元



36氪向美SEC提交IPO招股书

36氪周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开发行）招股书。这份招股书显示，36氪拟在纳斯达克全球精选市场挂牌上市，用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。



36氪在招股书中披露该公司的财务信息称，该公司2018年营收为人民币2.991亿元（约合4360万美元），与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月，36氪的营收为人民币2.019亿元（约合2940万美元），与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。

下面消息来自AMD，其最新款CPU要来了

AMD将在第四季度发布Pro系列CPU：R5 Pro 3400G来了



AMD将在第四季度发布Pro系列CPU

根据外媒AnandTech的报道，AMD周一宣布，将在第四季度推出第三代Ryzen Pro处理器，适用于商用和小型商用台式机。与面向消费者的同类产品一样，新的Pro CPU最高将配备12个核心，惠普(HP)和联想(Lenovo)将在第四季度的台式机中提供这些处理器。



AMD Pro系列处理器将包括内置的TrustZone安全处理器，具有更高的可管理性、安全引导和内容保护，提供fTPM 2.0支持。AMD也推出了基于其12nm Zen+“Picasso”设计的新APU，新的Ryzen 3000 Pro APU将包括四核Ryzen 5 Pro和Ryzen 3 Pro，以及双核Athlon Pro 3000系列，集成Radeon Vega图形。

下面消息来自苹果，短短一周时间苹果针对iOS13就发布了三个更新。

苹果发布 iOS 13.1.2 / iPadOS 13.1.2 正式版更新



苹果发布 iOS 13.1.2 / iPadOS 13.1.2 正式版更新

美国西部时间9月30日上午10点（北京时间1日凌晨一点），苹果发布了iOS 13.1.2 / iPadOS 13.1.2 正式版更新。从 iOS / iPadOS 13.1.1 升级包探测只有几十MB，但是尽管如此，iPhone Xs Max 和 iPad Pro 2018 更新依然需要5分钟以上的时间。



启动设备后，查看 iOS 和 iPadOS 版本号都从13.1.1（17A854）更新到了13.1.2 (17A860)。

下面消息有关于5G，当前国人对于5G网络的热情很高。

中国超545万用户已预约5G套餐，数字仍在不断迅速增长



中国超545万用户已预约5G套餐

全国已经有超393万用户预约了中国移动5G套餐、超80万用户预约了中国电信5G套餐、超72万用户预约了中国联通5G套餐。这些数字仍在迅速增长。



针对5G套餐预约，中国电信和中国联通还推出了优惠活动吸引用户的参与，其中中国电信方面，预约成功用户可享受5G套餐折扣特权，电信网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以下及新入网用户享8折优惠。

中国联通方面，5G套餐正式上市前，预约5G套餐可享折扣优惠。网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。

下面消息来自苹果，因为iPhone11卖得好，其股价将会大涨。

摩根大通预计苹果股价将暴涨21% 因为iPhone11卖得好



摩根大通预计苹果股价将暴涨21%

摩根大通周一将苹果股票的目标价格从243美元上调至265美元，预计该公司的股价将上涨21%，并给予增持评级，原因是iPhone11系列手机的销售强于预期。



摩根大通分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）称，适度上调对iPhone销量的预测，预计投资者对苹果股票的情绪将大幅改善。还提高了2020/2021日历年的销量预期，主要原因是预计苹果将于2020年9月推出5G功能的iPhone产品线。

下面消息来自一加，刘作虎暗示一加7T/7T Pro将在节后发布。



一加7T/7T Pro/电视国庆节假期后发布

一加手机官方预热，十一假期后，惊喜如期而至。刘作虎也转发表示，国庆假期愉快，节后见。不出意外，国庆节假期之后，一加将发布一加7T系列手机，还有一加电视的国行版。



而就在9月26日，一加7T在海外正式发布，搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用6.55英寸AMOLED显示屏，售价599美元（约合人民币4270元）。

下面消息来自华为麒麟处理器，据称新一代处理器将在明年发布。

华为麒麟1000处理器采用5nm工艺，Mate 40系列首发



华为麒麟1000处理器采用5nm工艺

据huaweicentral报道，业内消息人士指出，华为已开始使用5nm技术工艺试制麒麟1000处理器，将在明年下半年投入商业运营。麒麟990芯片使用A76 CPU架构，麒麟1000将使用A77架构。当然，对于该消息，目前没有还得到官方的确认。



如果不出意外的话，华为Mate 40系列将率先采用此新芯片组系列，由于麒麟990处理器推出不久，华为将继续在即将到来的旗舰智能手机中使用它，直到麒麟1000在2020年第三季度发布。

下面消息来自PayPal，其正式宣布进入中国市场。不知道支付宝和微信心里作何感想。

PayPal正式进入中国支付服务市场



PayPal正式进入中国支付服务市场

美国数字支付平台PayPal Holdings Inc已经获得中国人民银行的批准，使其能够购买国内支付公司的控股权，这将使PayPal成为首家进入中国支付服务市场的外资机构。



周一，国付宝发布公告称，中国人民银行批准国付宝股权变更申请。Paypal将收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人。国付宝拥有移动，在线和跨境人民币支付服务的许可证。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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