中关村在线消息：近日据外媒消息，三星电子向USPTO美国专利商标局和WIPO世界知识产权组织申请了一项“包括各种光源的电子设备”的专利图曝光。







三星Galaxy S11可能带有光谱探测仪专利图曝光

该专利于2019年9月26日发布，描述了一种具有红外光谱仪或红外光谱仪的智能手机，在技术上，文档描述了智能手机如何运用光谱仪：设备的后部摄像系统顶部提供了一系列光源。这些光源在专利插图和产品效果图中显示在摄像头系统的左侧。



用户必须将三星智能手机对准目标对象，例如一块水果，然后手机会将电磁波发送到对象，包括红外光和可见光，而后设备接收反射信号，基于该信号可以生成光谱数据。

这样，智能手机可以确定您的皮肤是否足够湿润，还可以测量心率和压力比，以及如上文所说测量水果中的糖含量，这样就可以在超市和商店轻松用手机测量生鲜产品的新鲜度和味道，还可以探测其营养价值，例如脂肪、蛋白质和碳水化合物。

三星在专利中还表示，此功能也可以与3D前置摄像头以及闪光灯结合使用。

近几十年来，智能手机的功能在实现通话和上网之外不断增加。例如，从简单的计步器到心率传感器等健康功能越来越多地在我们的智能手机中出现。

这些功能可以提供有关重要的健康方面的反馈。三星多年来一直在为其顶级设备配备此类健康功能。

（文中图片来自互联网）

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