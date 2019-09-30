中关村在线消息：近日据外媒消息，发现“Checkm8”漏洞的安全研究人员一直在继续工作，并在周五披露了新的进展：在漏的辅助下，演示了iPhone X的越狱状态，而且iOS版本为13.1.1。



Checkm8漏洞可被越狱运行iOS13.1.1的iPhone X

根据“ axi0mX”的最新报告，在运行iOS 13.1.1的iPhone X上，越狱仅用了几秒钟。

漏洞利用程序位于引导ROM中，因此操作系统版本与漏洞利用程序实际上并不相关，因为在设备引导入iOS部分之前的安全链就已断开。

该漏洞利用程序仍然需要与计算机连接，重新启动后，越狱状态即告失效，iOS的安全体系将拒绝加载越狱期间安装的任何系统修改，并还原安全启动链。

漏洞利用程序的开发人员在周六说的那样，该演示支持更多设备完全越狱的下一个合乎逻辑的步骤。由于Boot ROM利用和iPhone 5s及更高版本中的Secure Enclave工程受到限制，因此除此之外，他们在设备安全性方面仍然没有太多进展。

该漏洞利用程序可在包括iPhone X以及更高版本的任何包含Secure Enclave的设备包括iPad Air和更高版本，第七代iPod touch以及iPhone 5s和更高版本上的设备上运行。

（文中图片来自互联网）

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