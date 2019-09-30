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    据传小米可能正在制造一款Wear OS设备

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日有消息称，据适用于Android的Wear OS配套应用显示，小米可能正在研发由谷歌可穿戴平台支持的智能手表。

    据传小米可能正在制造一款Wear OS设备
    据传小米可能正在制造一款Wear OS设备

    最新的Wear OS 2.28包含一个字符串，该字符串引用了“ Mi Wear”配套应用程序。

    关于APK Insight：在此“ APK Insight”文章中，外媒9to5google已反编译谷歌上载到Play商店的应用程序的最新版本。

    当反编译这些文件在Android应用程序的情况下称为APK时，可以看到其中的各种代码行暗示了将来可能的功能。不过外媒指出，谷歌未来也可能不会发布这些功能，并且指出其对这些含义的解释可能并不完善。

    Wear OS制造商可以在Android上提供自己的配套应用信息。在Android Wear设备研发初期，这是一种较常见的做法。

    例如，Huawei Wear应用程序“可帮助您管理华为可穿戴设备”，例如Huawei Watch和Huawei Watch2。Mobvoi配套应用程序暗示该公司的健康和活动套件。

    Wear OS 2.26

    <string name =” baiji_companion_name”>Baiji Companion</ string>

    Wear OS 2.28

    <string name =” xiaomi_companion_name”> Mi Wear </ string>

    鉴于发现的小米应用程序的命名方式相似，这表明该中国制造商的Wear OS的设备可能即将到来。Baiji可能是该品牌的替身，或是小米Wear OS设备的实际代号。迄今为止，所有手表内部都以水生为主题。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：据传小米可能正在制造一款Wear OS设备http://news.zol.com.cn/728/7283430.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7283430.html report 1128 中关村在线消息：近日有消息称，据适用于Android的Wear OS配套应用显示，小米可能正在研发由谷歌可穿戴平台支持的智能手表。据传小米可能正在制造一款Wear OS设备最新的Wear OS 2.28包含一个字符串，该字符串引用了“ Mi Wear”配套应用程序。关于APK Insight：在此“ A...
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