郭明錤：苹果最早明年推出mini LED显示屏产品

中关村在线消息：近日天风国际郭明錤发布最新预测，预计1到2年内苹果将推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook 。预测中称，32吋显示器Pro Display XDR采用的是类似mini LED技术，而非mini LED。为实现行动装置外观设计薄型要求，而iPad与MacBook将采用约1万颗LED。



预计1到2年内苹果将推出配备mini LED显示屏的iPad与MacBook

目前mini LED显示屏主要瞄准现有小间距显示屏市场和75寸以上的超大屏幕电视，而Mini LED背光源应用则是主要是作为超省电、超薄的直下式手机、电视背光，Mini LED背光比一般侧光式背光源具备更好的透光均匀度以及较高的对比度和更多明暗细节。

郭明錤认为mini LED将成为未来的关键技术。配备mini LED的iPad与MacBook，将被定位在最高端产品，在竞争对手仿效下，未来最高端的中尺寸生产力工具可望普遍配备mini LED显示屏。

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