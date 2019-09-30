中关村在线消息：近日据外媒报道，微软建议Windows 10 Admins切换到受影响驱动器的软件加密，现在，在KB4516071更新中微软默认切换到软件加密，即使SSD声称提供硬件加密也是如此。



微软将SSD加密更换到BitLocker软件加密

微软表示：“在加密自加密硬盘驱动器时，更改BitLocker为默认设置。现在，默认设置是对新加密的驱动器使用软件加密。对于现有的驱动器，加密类型不会改变。”

软件加密速度较慢，而且处理器的处理强度更高，并且如果用户信任驱动器，则仍可以切换到硬件加密，但是默认情况下，对所有相关人员而言，默认设置都应该更安全。

去年，微软发布了有关固态硬盘驱动器（SSD）新漏洞的安全公告，该漏洞会影响SSD上基于硬件的加密。该漏洞是由荷兰拉德堡德大学的荷兰安全研究人员Carlo Meijer和Bernard von Gastel首次发现的，他们发表了一篇题为“自我加密欺骗：固态硬盘中的加密缺陷”的论文。

事实证明，微软相信SSD可以自我加密以确保安全，但是其中许多驱动器所用加密系统中的漏洞可被黑客用于轻松解密数据，这导致将驱动器的内容暴露给了黑客。

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