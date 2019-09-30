中关村在线消息：9月30日消息， 一加7T手机目前已经在海外正式发布，但是这款手机不支持无线充电让许多人感到不解。随后一加创始人兼CEO刘作虎在接受采访时表示，一加公司正在进行30W无线充电的测试，但一些发热的问题还没有解决。



刘作虎回应一加7T不支持无线充电 正在测试30W

一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。一加7T仍然采用一加7的水滴屏设计，但屏幕尺寸提升到了6.55英寸，面板升级至Fluid AMOLED，分辨率达到2400×1800像素，支持90Hz刷新率和HDR 10+。

核心配置方面，一加7T搭载骁龙855 Plus处理器，提供8GB+128GB以及8GB+256GB两种内存组合可选，采用UFS3.0闪存和LPDDR4x内存。电池容量为3800mAh，支持30W快充。

一加7T相机部分较一加7有很大提升，采用“奥利奥”圆形居中设计，由4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦构成，支持两倍光学变焦。

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