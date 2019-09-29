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    荣耀手机荣耀 V30（5G版/全网通）

    疑似荣耀V30真机曝光 双开孔魅眼全面屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间， 荣耀手机官方曾公布过一款即将到来的新机——荣耀Vera30系列，也就是此前的荣耀V系列新品。今日，有网友在微博曝光了一张疑似这款手机的真机正面图。

    疑似荣耀V30真机曝光 双开孔魅眼全面屏
    网曝荣耀Vera30谍照

    从图片来看，荣耀Vera30正面将继续采用“魅眼全面屏”的设计，不过打孔式的前摄之前的一颗升级为两颗，造型看起来与三星Galaxy S10+有些类似。据之前荣耀官方的消息，该机将于今年第四季度正式亮相。

    荣耀官宣Vera30系列手机 搭载麒麟990
    荣耀Vera30系列将搭载麒麟990系列芯片

    核心方面，荣耀Vera30将会搭载麒麟990 5G芯片，基于7nm+ EUV工艺打造。麒麟990芯片采用CPU三档能效架构，最高主频可达2.86GHz；搭载新一代GPU Turbo，性能提升60%；集成NPU双大核+NPU微核架构；Erofs文件读取提升20%。

    麒麟990 5G最大的亮点就是将处理器和5G基带合二为一，即单芯片内实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、FDD/TDD全频段、5G+4G双卡双待，内部继承21颗天线，其中14颗天线支持5G连接，支持全球7个5G的频段。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑似荣耀V30真机曝光 双开孔魅眼全面屏http://news.zol.com.cn/728/7282953.html

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