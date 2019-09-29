中关村在线消息：9月29日消息，近日Counterpoint研究分析师塔伦·帕塔克发布了一份调研报告。报告中显示，苹果新机iPhone 11在印度非常受欢迎，印度市场也在苹果公司内部的地位逐渐提升。



iPhone 11在印度实现热卖 堪比iPhone 6

一些印度的苹果经销商表示，上周iPhone 11开卖的时候，让他联想到2014年和2015年iPhone 6和7系列在印度发售的情景。帕塔克认为，iPhone 11的定价结构可以是让他们在印度获得成功的主要原因。他还预测，苹果今年在印度的节日期间可能会创下销售记录。

此前据《印度时报》报道，苹果计划在印度进行更大规模的投资，他们将通过其合作伙伴向印度投资10亿美元。这10亿美元将会投入到苹果印度工厂，来满足全球市场对于iPhone的需求。

富士康将会成为苹果这次新举措的投资合作伙伴，印度的Chennai工厂也将向全球供应iPhone产品。一系列苹果组件供应商也将在印度投资，推进iPhone在印度的制造。

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