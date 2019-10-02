不被信任的5G 拿什么证明自己

从去年开始，5G已经成为了人们生活中的热门话题。到了今年，5G更是成为人们争相谈论的焦点。不过，相比于去年的“未知”，今年人们更多的为5G投上了不信任票，甚至断言未来两年之内，5G也无法做到真正的普及。





5G在今年迎来了多个里程碑，诸如基站的搭建、商用化时间表的确认以及5G手机的发布。然而，人们对于5G网络的质疑声却从来没有停下。5G需要拿出一定的成绩来证明自己，至于是什么方面的成绩来证明，仍然需要从业者好好考虑。

5G这一年，成长速度实属惊人

年初CES的时候，5G已经成为展会的焦点，高通正式发布了骁龙855处理器，首发就支持5G。英特尔公司也不甘人后，展示了与5G紧密结合的自动驾驶技术。

到了二三月份，5G手机就如雨后春笋般出现。三星Galaxy S10 5G版、华为Mate X、LG V50 ThinQ、联想Z6 Pro等等。这些作为一批宣布就支持5G的手机，让人们看到了5G网络铺开的前景。





6月6日，工信部向运营商发放了5G商用牌照，一共有四张牌照，包括了中国移动、中国联通、中国电信和中国广电。牌照的发放，意味着中国5G的商用化进入了一个全新的阶段。





截至目前，越来越多的厂商开始在他们的新机中支持5G，而5G在硬件方面的门槛也在被一点点的拉底，价格开始逼近千元。此前各大运营商也纷纷表态，他们将会在本月发布5G套餐。这也意味着，5G不再是一个虚无缥缈的概念，出现在我们的生活中也仅仅是一步之遥。

质疑声依旧坚挺，5G还需要做些什么

尽管有着这样惊人的成长速度，大多数人还是给5G投上了不信任票。媒体上鲜见为5G降温的文章，但在舆论场上，更多的人还是认为5G在短期内并没有什么发展的空间，甚至许多人把5G真正的普及时间设定在了两年之后。





正像我们前文所梳理的那样，短短9个月时间里，5G就让我们看到了什么是真正的速度。然而，对于普通民众来说，看得见摸得着才是最真实的。因此，只有当5G套餐真正的推出，并让大部分移动互联网使用者体验到“5G速度”的时候，人们对5G的疑虑才能真正打消。

事实上，本月三大运营商都已经推出了他们的5G体验套餐。一些用户也参与到了测试之中。可惜的是，反馈的结果却并不美丽。频频出现信号回落到4G的情况，着实让人们为之后正式运营的5G网络捏一把汗。





基于上面这些问题，我们认为当5G网络真正开始运营的时候，除了价格需要让广大用户接受之外，信号的稳定也是打消公众疑虑重要的一环。毕竟，即便是所谓的已经普及的4G网络，也还存在着各种不稳定的状况。

结语

从各方面来说，5G网络的发展速度远远超出了大多数人的想象。这其中势必还会存在不完善的地方，许多普通用户也还会用既有经验来看待新的事物。三大运营商在5G商用化的进程上还需要很长的路要走。

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