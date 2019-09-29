努比亚Z20星空蓝版开启预售 10月5日首销

中关村在线消息：上个月，努比亚在北京正式发布了年度旗舰手机——努比亚Z20。根据努比亚官微消息，该机将推出一款星空蓝配色的全新版本，将于10月5日10点正式开售，起售价为3399元。



努比亚Z20星空蓝版开启预售

配置方面，努比亚Z20星空蓝版与普通版保持一致，正面采用一块6.42英寸的曲面AMOLED显示屏，分辨率为2340×1080。背部同样是一块柔性AMOLED显示屏，屏幕尺寸为5.1英寸，并通过背部副屏与后置相机的组合来取代前置相机。



努比亚Z20采用双屏设计 并取消了前置相机

核心方面，努比亚Z20搭载了高通最新推出的骁龙855 Plus处理器，并配备最高8GB+512GB存储组合，机身内置4000mAh容量电池，并支持27W快充规格，同时兼容PPS协议、PD协议和QC4.0协议。



努比亚Z20配备了后置三摄

拍照方面，努比亚Z20采用了后置三摄方案，规格分别为4800万主摄+1600万超广角镜头+800万长焦镜头的组合。其中主摄采用了索尼IMX 586传感器，光圈为F1.7，并同时支持OIS光学防抖以及8K视频与2.5cm微距拍摄。

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