中关村在线消息：近日据外媒报道，Keybanc Capital Markets的分析师安迪·哈格里夫斯在给客户的说明中解释说到：苹果一直在努力建立一个不仅仅依赖iPhone的生态系统，但朝这个方向前进对于这家公司而言是一个冒险的决定。



分析师称苹果可能无法复制微软增值服务的成功

该分析师解释说：“如果我们要称苹果为服务公司，那么就应该根据用户增长，收入和每用户利润的典型服务指标对其进行评估。” “然而，由于市场饱和，苹果的用户增长正在减速，其每位用户的毛利一直在下降。这些对于服务业而言并不是特别有吸引力的指标。”

哈格里夫斯表示，硬件仍然是苹果的本质，而公司全力以赴的硬件销售文化可能会减慢向基于服务的重点的迁移。“在我们看来，苹果细分的硬件和服务收入与毛利越来越不相关。”例如，苹果目前大约有4.2亿iPhone用户，但用户群体的增长几乎停滞不前，这非常令人担忧。

苹果公司的竞争对手微软此前就在增值服务上做出了有益的尝试，在首席执行官萨蒂亚·纳德拉的领导下，微软将重点从软件转移到了云和Office 365等服务，这两种服务目前已成为公司目前最大的摇钱树。

分析师哈格里夫斯在最后的发言中建议，苹果股票目前已达到最大价值，建议客户转向购买Facebook和谷歌股票。

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