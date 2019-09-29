中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果公司环境、社会和政策计划副总裁丽莎·杰克逊在《快公司》的采访过程中谈及了苹果公司如何迈向100％可再生能源的举动，目前苹果已经开始帮助其供应商进行过渡。



苹果鼓励其供应商选择过渡项目转向清洁能源

杰克逊表示：“这些设施不是我们拥有或经营的。但我们希望他们能够像我们一样获得高质量的清洁能源。”

苹果公司最近宣布在中国开设了三个新的风电场，这些投资是苹果中国清洁能源基金的首笔投资。

苹果和中国的10家供应商将投资近3亿美元建设可再生能源工厂，目标是向苹果供应商提供1吉瓦的可再生能源。该基金由第三方管理，旨在使较小的公司能够更好地利用可再生能源项目。

苹果公司避免从现有的太阳能或风电场购买碳排放量的概念，而倾向于投资于新项目。这些新项目，例如太阳能发电场和屋顶安装，与购买额度相比，可提供大量更多的减排机会。



中国清洁能源基金是苹果首次与供应商建立财务合作伙伴关系，以帮助他们过渡到可再生能源的尝试。苹果公司认为，他们的额外推动力可能正是供应商进行过渡所需要的。

苹果计划在拥有供应商的其他市场上复制该模式。当公司帮助供应商做出转变时，希望其他公司也这样做，许多供应商已决定使用可再生能源为苹果的业务助力。

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