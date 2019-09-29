中关村在线消息：9月29日消息，OPPO公司本月即将召开新品发布会，除了OPPO Reno ACE之外，OPPO K5也是他们的一个发布重点。近日，OPPO K5的配置信息现身Geekbench，这款新机也确认搭载骁龙730G。



OPPO K5信息现身跑分站 搭载骁龙730G

根据Geekbench的数据显示，OPPO K5的单核心跑分是2508分，多核心是6762分，这个跑分数据与骁龙730G表现差不多。配置信息中还提到，OPPO K5将会首发VOOC闪充4.0。

据此前消息，OPPO K5正面将采用一块6.4英寸水滴屏，屏幕分辨率为1080P，居中的前置相机为3200万像素。背部采用了3D折叠光影机身，在机身左上角竖置排列了四摄模组，规格分别为6400万主摄+800万广角+200万微距+200万人像镜头。

核心配置上，OPPO K5将搭载高通骁龙730G移动平台，并标配了8GB内存，采用了UFS 2.1+LPDDR4x存储规格。机身内置3920mAh电池，且支持30W VOOC 4.0闪充，半小时充电量高达67%，同时适配器集成充电IC方案，全程监控电流变化。

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