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    OPPO手机OPPO K5（全网通）

    OPPO K5信息现身跑分站 搭载骁龙730G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：9月29日消息，OPPO公司本月即将召开新品发布会，除了OPPO Reno ACE之外，OPPO K5也是他们的一个发布重点。近日，OPPO K5的配置信息现身Geekbench，这款新机也确认搭载骁龙730G。

    OPPO K5信息现身跑分站 搭载骁龙730G
    OPPO K5信息现身跑分站 搭载骁龙730G

    根据Geekbench的数据显示，OPPO K5的单核心跑分是2508分，多核心是6762分，这个跑分数据与骁龙730G表现差不多。配置信息中还提到，OPPO K5将会首发VOOC闪充4.0。

    据此前消息，OPPO K5正面将采用一块6.4英寸水滴屏，屏幕分辨率为1080P，居中的前置相机为3200万像素。背部采用了3D折叠光影机身，在机身左上角竖置排列了四摄模组，规格分别为6400万主摄+800万广角+200万微距+200万人像镜头。

    核心配置上，OPPO K5将搭载高通骁龙730G移动平台，并标配了8GB内存，采用了UFS 2.1+LPDDR4x存储规格。机身内置3920mAh电池，且支持30W VOOC 4.0闪充，半小时充电量高达67%，同时适配器集成充电IC方案，全程监控电流变化。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO K5信息现身跑分站 搭载骁龙730Ghttp://news.zol.com.cn/728/7282555.html

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