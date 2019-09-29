刘作虎：OnePlus电视将于今年年底在印度生产

中关村在线消息：一加在印度发布一加7T智能手机时，正式推出了备受期待的智能电视。一加在最近几周一直在预热该产品，联合创始人兼首席执行官刘作虎先前确认它将在“优化”版本的Android TV上运行。



OnePlus电视将于今年年底在印度生产

据外媒消息，一加创始人刘作虎在接受采访时表示，OnePlus电视将于今年年底在印度生产。目前在印度销售的一加电视是从中国进口。在印度生产之后，由于缺少进口税和劳动力成本，价格将略有下降。

OnePlus TV拥有宽高比为16：9的55英寸4K QLED显示屏，并支持HDR和杜比视界。系统方面，一加搭载了经过修改的Android TV操作系统Oxygen OS TV。从9月28日开始，OnePlus TV将以两种版本发售：OnePlus TV Q1和OnePlus TV Q1 Pro，分别售价69,900卢比(985美元/7024元人民币)和99,900卢比(1,400美元/10039元人民币)。

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