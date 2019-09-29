中关村在线消息：近日据悉，微软网络技术程序经理 Sean Larson 在 Twitter 上发布了一条消息，表示 Edge 开发团队正在收集并完善将 Edge 引入 Linux 的需求，为此制作了一份调查问卷。



微软欲将Linux引入新版Edge浏览器

该问卷内容主要关于被调查者对 Linux 发行版的偏好、在 Linux 上使用 web 浏览器的场景和需求等等。

对于此事，一些网友认为 MS Edge 只是披着一层外衣的 Chromium 罢了，将其引入 Linux 只会给熙熙攘攘的浏览器市场再添一份拥堵。

另一些人则觉得这将对 Chromium Edge 的 MSFT 开源二进制文件发展有帮助。

现在 Linux 发行版上已有各种基于 Chromium 的浏览器可供使用，外媒 fossbytes 的看法是，微软正在从 Chromium 源代码中删除与 Google 相关的大部分内容，所以对于那些希望拥有无 Google 浏览器体验的用户来说，它也不失为一种选择。

但这只是一项调查，可以说它透露出微软想将 Edge 浏览器引入 Linux 的意图，但无法保证 Edge for Linux 一定会发生。毕竟 Windows 上的新版 Edge 都还在 beta 阶段，尚未正式就绪。

（文中图片来自互联网）

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