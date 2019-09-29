早报：一加7T Pro即将发布 iOS 13.1.1推送

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一加7T已经正式公布，但并不见一加7T Pro的身影，一加官推也发出了暗示。

一加7T Pro近期发布 全力打造真全面屏





一加官方于9月26日正式发布了全新的一加7T手机，但传闻中的一加7T Pro并没有亮相，但根据官方的暗示，该机也存在，并且将于下月发布。一加在其官方推特页面上表示，我们将在10月10日听到更多有关“#OnePlus7T”上市方面的信息。

魅族沉寂了一段时间之后，近期又要发布新机了。



魅族新机魅族17渲染图曝光 采用双曲面屏





近日，魅族17的一张渲染图曝光。曝光的渲染图显示，魅族17将采用双曲面屏，额头和下巴都非常窄，屏占比非常高。此外，在手机的顶部，能够看到微缝式听筒的设计，前置摄像头在右上角，看上去尺寸非常小。

国庆阅兵吸引了全国人民的关注，快手将会与央视合作进行直播。



央视与快手进行合作 七路信号直播国庆大阅兵





日前，央视新闻宣布将联动快手，同步直播国庆大阅兵，同时，快手将会有除了央视直播画面的六路特殊视角镜头实时转播。今年国庆大阅兵中央广播电视总台有超过70路转播机位，除了与电视信号一致的一路外，央视新闻精选的六路信号将在快手平台上实时转播。

马斯克的星际飞船即将完成，他也希望召开发布会跟大家讲讲。



马斯克将召开发布会 SpaceX星际飞船原型完成





SpaceX首席执行官埃隆·马斯克日前在Twitter上发布照片，首次展示了公司星际飞船（Starship）原型Mk1完成组装后的全貌。预计在美国当地时间9月28日晚，马斯克将举行一场仅限邀请的媒体活动，详细介绍其星际飞船和运载火箭的更新情况。

iOS 13.1更新之后，苹果的更多的产品也在被盘活。



iOS 13.1加入新功能 支持两对AirPods





近日， iOS 13.1和iPadOS更新之后新增了一个名为音频共享的功能，可以让iPhone同时连接两对AirPods，这样两个人就能同时听一首歌曲了。搭载H1或W1处理器的任何无线耳机均支持该功能，包括一些Beats耳机。

近期非法网络炒汇猖獗，腾讯财付通也发布了相关公告。



腾讯财付通发布公告 严厉打击非法网络炒汇





据新京报报道，腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称，过去一段时期，人民币汇率波动较大，外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵，向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大，且具有较大的投资风险。

iOS 13更新之后，用户们提出了很多的bug，苹果也及时通过更新解决了。

苹果发布iOS 13.1.1更新 修复耗电过快等问题





在iOS 13.1发布仅三天之后，苹果公司昨天发布了iOS 13.1.1 / iPadOS 13.1.1正式版更新。主要修复13.1版的诸多bug。iOS 13.1.1 包括针对 iPhone 的错误修复和改进，其中最主要的是解决了可能导致电池耗电过快的问题。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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