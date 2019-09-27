中关村在线消息：今日，第三方调研机构艾瑞咨询发布《2019年中国在线出境游行业研究报告》。调研显示：选择支付宝和微信支付等移动支付的用户合计超过95%，其中六成人境外消费首选支付宝，比用现金消费的多20%，更是微信支付的近两倍。



艾瑞出境游报告： 六成中国客境外消费首选支付宝

报告还显示，中国出境游游客的“自由行”占比，已从2016年的29.9%，增长到了2019年的42.3%。超六成游客出境游花费过万元，去全世界“买买买”的最大消费场景是国际机场。正是中国出境游客和中国移动支付，直接催生了全球化的“智慧机场”。



智慧机场

据了解，作为最早帮中国人退税的移动支付，支付宝已在35个国家和地区的85个国际机场实现实时退税，缓解了以往出境游时常见的退税慢或到账不及时等“老大难”。同时，支付宝还让中国游客享有“出境体验特权”，从购物到就餐甚至会员免费进VIP休息室，均可“扫一扫”。甚至连接机场内外，无论是三万英尺高的芬兰航空舱内买免税品，还是“接地气”到全球10个国家33个城市的出站打车，用支付宝都能“一部手机说走就走”。移动支付促进了全球机场的“数字化升级”，让机场服务跟着中国游客出境的脚步走，满足贯穿旅行前中后的体验需求。

中国游客把中国移动支付带出去，反过来后者也成为全球商户和中国游客的“数字连接器”。在日本，全境几十个机场几乎全线接入了支付宝。成田机场相关负责人栗林说：“我们20％的客流都来自中国，对中国的移动支付我们已经非常熟悉。”机场商家调研显示：支付宝带来的最大变化，一是大大缩短了收银结账时间，二是以无现金/无签字的方式改善了工作流程，三是商家通过支付宝上的“惠出境”平台发电子优惠券和锦囊红包，大大提高了中国游客的到店率和客单价。

在加拿大温哥华机场，蓝色二维码成为这个“北美最佳机场”里唯一的中国移动支付方式，这里90%的店铺销售额，都来自于支付宝。在泰国最大的免税商城王权免税店，早在2016年就接入了支付宝，据王权海外市场经理李伟波说，“接入支付宝，仅机场店的交易额就提高了10%。”

最新数据显示：支付宝已落地超过56个出境游热门国家和地区。而临近黄金周倒计时，已有26个国家的30万商家“抢鲜”把支付宝蓝“锦囊”安排上柜，迎接中国游客。

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