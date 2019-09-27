中关村在线消息：近日，据外媒TechCrunch报道，Uber周四宣布推出Uber Incubator（Uber孵化器），该计划对Uber员工和Uber组织以外的人员开放，在Uber平台上开发产品和服务。



Uber宣布启动孵化器项目 以开发新产品和服务

Uber在博客中写道：我们的流程遵循精益启动方法，“我们为团队提供了强大的机会，为其提供支持和资源，因此他们可以迅速对业务模型进行压力测试，并将其想法反复推向产品市场。一旦业务被证明是可持续发展的，它将获得与严格的业务建设最佳实践一致的资金，以扩展到下一阶段并合并到整个Uber平台。”

Uber表示，例如Transit和另一个已经在进行的New Mobility Robotics项目也来自Uber孵化器。这包括Uber平台上的轻型电动车（如自行车和滑板车）的感应和机器人技术。

虽然提供的细节很少，但Uber此前曾谈论过探索自动驾驶的自行车和滑板车，这些自行车和滑板车将可以自动驾驶到充电区域或其他位置。

在周四于旧金山举行的一次活动中，Uber还展示了用于JUMP自行车的可更换电池和售货亭，该电池计划在明年部署。

这个想法是让骑行者能够自己更换电池。JUMP还计划将这些可更换电池带到滑板车上。此前，Uber的JUMP获得了在旧金山运营其共享电动滑板车的一年许可。

作为孵化器的一部分，Uber还启动了为期六个月的企业家居住（EIR）计划，向Uber员工和外部人员开放。那些参加EIR计划的人将与孵化器的成员紧密合作。

Uber的企业团队正在努力确保其司机保持独立承包商的身份。正如Uber上个月概述的那样，该公司正在推动建立一个框架，该框架将建立最低保证收入，提供福利并使驾驶员“具有集体发言权”。

Uber首席法律官Uny West此前在有关AB-5法案的新闻发布会上表示，Uber将继续探索多种法律和政治选择，为2020年全国范围的投票计划奠定基础。Uber和Lyft上个月宣布了一项6000万美元的联合倡议，West表示，Uber愿意向该委员会帐户投资更多的资金。

（文中图片来自官推）

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