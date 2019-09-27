中关村在线消息：近日据外媒AndroidPolice消息，谷歌谷歌于本周四通知Bulletin用户，将在11月关闭该平台。



谷歌本地新闻应用Bulletin将在11月关闭

谷歌于2018年年初推出了一项称为Bulletin的新超本地新闻服务，以鼓励用户分享更多原创本地的故事内容。目前Bulletin仍然没有退出试点阶段。

Bulletin背后的想法是，用户可以发布有关附近社区的新闻，从而使同一地区的其他人可以知道更多不熟知的故事，该服务还依靠AMP来快速加载页面。

谷歌最初仅在几个城市开始试点推出该服务，但后来Bulletin扩展到了美国和加拿大的所有地区。Bulletin未受到广泛关注，这可能是因为谷歌未能以任何方式推广它，而现在它即将被关闭。

谷歌表示，Bulletin将在11月22日永久关闭，届时谷歌将删除所有剩余的Bulletin内容。谷歌为那些想保存故事的Bulletin用户添加了导出选项。谷歌建议Bulletin用户可以在Blogger平台上开始发布，但是后者缺乏Bulletin的所有位置感知功能。

（文中图片来自互联网）

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