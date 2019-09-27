中关村在线消息：近日据香港《南华早报》消息，为了加快商品的配送速度，京东计划对供应链进行创新，增加了更多的合作实体店。



京东将与2万家零售店合作 配送时间缩至半小时

该计划目前包括遍及54个城市的2万家线下零售店，其中包括175家沃尔玛超市。电商平台京东的目标是，依托包括沃尔玛在内的各种线下零售店将产品直接送到消费者手中，从而将商品配送时间缩短至30分钟。

京东快消品事业部总裁冯轶表示，这是京东提高其供应链整体效率的最新举措。周二冯轶在一份声明中表示：“该计划去除了不必要的环节骤，提高了零售商的效率，实现了资源的最大化利用，降低了成本，改善了客户体验。”

新方案不需让所有产品在到达客户手中之前都要经过传统仓库、配送中心和派送站，而是让线下零售店直接按照京东在线平台上处理的订单发货。

该项目使用人工智能算法来确定线下零售店、京东仓库和配送中心与客户之间的距离。如果实体店的商品距离较近，人工智能系统会要求实体店直接发货。

这些线下渠道包括超市、便利店、大型超市和众包配送平台京东到家。计划最初涉及的相关商品包括饮料、啤酒、葡萄酒、大米和面粉等日常生活用品。

（文中图片来自互联网）

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