中关村在线消息：近日据外媒消息， Gatsby 公司今天宣布已经完成了由 CRV 牵头的 1500 万美元A轮融资。Gatsby 是一个使用 React 和 GraphQL 等现代 Web 技术来帮助开发人员更快地构建网站的平台。



Web开发平台Gatsby获1500万美元A轮融资

先前的投资者 Trinity Ventures，Mango Capital，Fathom Capital 和 Dig Ventures 也跟投此轮融资，还包括 Kong 首席执行官 Augusto Marietti 和 Adobe CPO Scott Belsky 。在此之前该公司已经筹集了380万美元的启动资金。

Gatsby 自 2015 年推出，目前它还不是家喻户晓的名字。不过其客户已经包括 IBM、PayPal、Braun、Airbnb和 Impossible Burger 等。

该公司称，目前排名前 10,000 个网站中约有 1% 是在该平台之上构建的，Gatsby 试图让更多公司放弃其旧的 LAMP 堆栈，并使用更先进的技术堆栈来构建现代开放式平台。

Gatsby 还取消了整体式 CMS 系统，取而代之的是汇集了各种工具，这些工具仍然允许使用 WordPress 或 Drupal 等平台的内容创建者来创建内容。而 Gatsby 仅会成为 CMS 的表示层。

（文中图片来自互联网）

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