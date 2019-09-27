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    分析师称苹果的股票“吸引力”减弱

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，华尔街一位分析师表示，随着苹果商业模式从依赖硬件销售向强调内容服务收入转变，苹果的股票不再是一项引人注目的投资。

    分析师称苹果的股票“吸引力”减弱
    分析师称苹果的股票“吸引力”减弱

    市场分析公司KeyBanc Capital Markets的分析师安迪-哈格里夫斯（Andy Hargreaves）向潜在投资者发出警告称，苹果进军服务业代表着进入一个竞争激烈市场的冒险举动。

    这位分析师表示：这对这家iPhone制造商来说是个坏兆头，因为在过去五年里，每用户毛利率以每年10%的速度下降。

    哈格里夫斯写道：“我们认为，苹果的服务理念很大程度上已被市场消化，因为与其它大型服务企业相比，苹果的估值似乎不再具有吸引力。如果我们把苹果定义为一家服务公司，我们应该以用户增长、每用户收入和每用户利润等典型服务指标对其进行评估。”

    他还表示：“由于市场饱和，苹果的用户增长正在放缓，每用户毛利率一直在下降……在我们看来，这些指标对服务业务来说并不是特别有吸引力。”

    哈格里夫斯和他的团队估计：拥有新iphone的iphone用户数量目前为4.2亿，而这个数字过去12个月一直停滞不前。因此，他认为苹果股票目前的估值已很充分，我们更愿意持有facebook和谷歌的股票。

    （文中图片来自互联网）

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