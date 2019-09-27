一加7T印度正式发布 未见Pro版踪迹

中关村在线消息：一加今天在印度正式发布了最新旗舰手机一加7T，售价599美元（约合4270元人民币），计划将于10月18日发售。此前传闻中的一加7T Pro却并没有看到。



一加7T

一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。一加7T仍然采用一加7的水滴屏设计，但屏幕尺寸提升到了6.55英寸，面板升级至Fluid AMOLED，分辨率达到2400×1800像素，支持90Hz刷新率和HDR 10+。

核心配置方面，一加7T搭载骁龙855 Plus处理器，提供8GB+128GB以及8GB+256GB两种内存组合可选，采用UFS3.0闪存和LPDDR4x内存。电池容量为3800mAh，支持30W快充。

一加7T相机部分较一加7有很大提升，采用“奥利奥”圆形居中设计，由4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦构成，支持两倍光学变焦。

一加7T目前只在海外发布，且并无一加7T Pro的消息，国行版发布会将在国庆之后举行，届时可能会发布一加7T Pro。

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