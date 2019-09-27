    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    一加7T印度正式发布 未见Pro版踪迹

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：一加今天在印度正式发布了最新旗舰手机一加7T，售价599美元（约合4270元人民币），计划将于10月18日发售。此前传闻中的一加7T Pro却并没有看到。

    一加7T正式发布
    一加7T

    一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。一加7T仍然采用一加7的水滴屏设计，但屏幕尺寸提升到了6.55英寸，面板升级至Fluid AMOLED，分辨率达到2400×1800像素，支持90Hz刷新率和HDR 10+。

    核心配置方面，一加7T搭载骁龙855 Plus处理器，提供8GB+128GB以及8GB+256GB两种内存组合可选，采用UFS3.0闪存和LPDDR4x内存。电池容量为3800mAh，支持30W快充。

    一加7T相机部分较一加7有很大提升，采用“奥利奥”圆形居中设计，由4800万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦构成，支持两倍光学变焦。

    一加7T目前只在海外发布，且并无一加7T Pro的消息，国行版发布会将在国庆之后举行，届时可能会发布一加7T Pro。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加7T印度正式发布 未见Pro版踪迹http://news.zol.com.cn/728/7281205.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7281205.html report 724 中关村在线消息：一加今天在印度正式发布了最新旗舰手机一加7T，售价599美元（约合4270元人民币），计划将于10月18日发售。此前传闻中的一加7T Pro却并没有看到。一加7T一加7T为一加7的升级版，在多个方面进行了升级。一加7T仍然采用一加7的水滴屏设计，但屏幕尺寸提升到...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品