嬴彻科技与地平线达成战略合作，加速车规级量产

中关村在线消息：9月24日，由嬴彻科技和上海国际汽车城汽车创新港联合发起的干线物流联合创新中心以下简称“创新中心”，在北京迎来重磅级新成员-人工智能芯片独角兽地平线，嬴彻科技和地平线达成量产战略合作。

在同期举办的技术交流会上，创新中心新老成员单位和嘉宾从需求、技术、产品多方面分享实战经验，交流量产进程的挑战和应对方案，共同为加速商用车自动驾驶量产进程聚集智慧，提供思路。

地平线加入创新中心 和嬴彻达成战略合作

创新中心迎来重磅级新伙伴地平线。地平线具有领先的人工智能算法和芯片设计能力，通过软硬结合，设计开发高性能，低成本，低功耗的边缘AI芯片，向行业客户提供芯片+算法+云的完整解决方案。其最近发布的中国首款车规级边缘AI芯片征程二代在世界人工智能大会和法兰克福车展亮相，引发多方关注。

地平线加入干线物流联合创新中心（从左至右：上海国际汽车城创新港总经理 徐健博士、地平线创始人兼CEO 余凯博士、嬴彻科技创始人兼CEO 马喆人）

地平线加入干线物流联合创新中心

嬴彻和地平线也在本次活动上签署量产战略合作协议。根据协议，双方依托各自优势，在产品、技术层面开展合作，共同推动自动驾驶卡车的研发和量产应用。地平线作为底层AI芯片及解决方案的赋能者，将充分开放AI芯片和算法能力，积极响应嬴彻对合作项目的定制化需求，助力嬴彻科技自动驾驶卡车顺利开发并进入量产。

嬴彻科技与地平线达成战略签约（地平线创始人兼CEO 余凯博士、嬴彻科技创始人兼CEO 马喆人）

嬴彻开路量产先锋 产业合作推向深处



继在今年6月的CES Asia上发布L3样车嬴彻1号和2021年底实现量产这一目标，嬴彻在这次交流会上正式回应已和重汽、东风、福田三家主机厂签约量产合作，并详细披露了在过去短短三个月里L3量产项目取得的各项进展：

嬴彻科技与三家主机厂签约量产合作项目

在和OEM及Tier1的合作层面，除了主机厂，嬴彻和全球顶尖Tier1供应商ZF、WABCO和Knorr已展开实质合作。量产关键技术概念已冻结，项目技术及商业可行性得到各方确认，将展开大规模研发投资及人员投入。嬴彻预告了L3级前装量产A样车将于近期完成。这意味着主机厂的线控底盘测试，嬴彻自动驾驶系统的集成，和整车各物理、功能接口的对接，以及初步验证等一系列工作将于近期全部完成。

在自动驾驶技术研发方面，在CES Asia发布的1.0的基础上，以满足车规级和功能安全标准为开发前提的嬴彻软件系统2.0已完成平台选型和架构设计，并在芯片、传感器、高精地图等自动驾驶技术的关键领域和国际国内顶尖技术供应商达成合作。同时，嬴彻自建运营场景，已在上海至广州、成都、武汉等数条试运营线路上采集道路实际数据，用于传感器方案布局，验证感知算法，场景模拟开发及场景数据处理。



嬴彻科技自动驾驶开发原则（嬴彻科技执行副总裁 黄刚）

地平线再下一城 进军干线物流

从工规级到车规级，从后装到前装，从Robotaxi到干线物流，地平线在智能驾驶商业化落地上迅猛发展。目前，在前装市场上，地平线已斩获多达5个国家的客户的前装定点，并有望于明年上半年获得双位数的前装车型定点；在后装方面，地平线同包括首汽约车、SK电讯在内的多家国内外知名出行服务商、运营商达成合作，已实现批量部署。此外，地平线已赋能国内外自动驾驶厂商和Robotaxi运营车队近千辆L4级别的自动驾驶车辆。这与其在合作模式上的灵活开放和客户服务上的快速响应不无关系。

地平线分享量产及商业化落地进展（地平线副总裁兼智能驾驶产品线总经理 张玉峰）

干线物流具备每年数以万亿计的市场规模，是被行业普遍看好的自动驾驶大规模商业化的最佳场景之一，专注在乘用车的自动驾驶技术公司延伸到货运行业已成为趋势。此次地平线与嬴彻达成战略合作，正顺应了这一产业发展趋势，也意味着地平线商业化落地的步伐迈入了干线物流领域。未来，地平线将和OEM、Tier1、物流客户等通力合作，共建自动驾驶货运生态，加速自动驾驶商用车产业化进程。



新老成员交流实战经验 加速车规级量产进程

各方交流量产实战经验、难点和应对方案（从左至右：四维图新自动驾驶AI总监李阳、速腾聚创联合创始人兼COO 邱纯潮、地平线创始人兼CEO 余凯博士、中国重汽智能网联负责人 田磊、嬴彻科技创始人兼CEO 马喆人）

自动驾驶的技术难度和商业化的需求，前所未有地将汽车制造、技术服务、商业运营紧密联动起来。在随后的圆桌讨论上，来自重汽、地平线、速腾聚创、四维图新和嬴彻等创新中心新老成员和嘉宾，从需求、技术和产品几个方面分享了前装量产的实战经验，交流了量产之路的难点和应对方案。

（文中图片来自互联网）

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