小米9 Pro 5G今日10点首销 起售价3699元

中关村在线消息：近日，小米在北京总部正式发布了小米9 Pro 5G旗舰手机，该机将于今天上午10点首次开售，起售价为3699元。



小米9 Pro 5G今日开售

配置方面，小米9 Pro 5G搭载了高通骁龙855 Plus处理器，配备了大尺寸的VC均热板液冷等多重立体散热系统，使CPU核心温度可降低10.2℃。机身内置4000mAh电池，并支持40W有线闪充、 30W无线闪充与10W高速无线反充的“三重闪充”。



小米9 Pro 5G支持三重快充技术

拍照方面，小米9 Pro 5G与普通版硬件方面保持一致，依然采用了4800万主摄+1200万人像+1600万超广角的三摄组合，前置相机则为2000万像素的美颜相机。据官方介绍，虽然此次硬件规格并无变化，但是通过这么长时间的调教，该机的相机算法拥有大幅升级。

外观方面是此次小米9 Pro 5G的一个遗憾之处，其外观设计整体与普通版保持一致，正面依然采用了6.39英寸水滴屏，不过升级了“原色屏”方案，支持屏幕自动化的无级色温调节，显示效果更加真实。同时背部采用了四曲面设计，并增加了磨砂玻璃后壳。

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