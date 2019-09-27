    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    小米手机小米 9 Pro（8GB/128GB/全网通/5G版）

    小米9 Pro 5G今日10点首销 起售价3699元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，小米在北京总部正式发布了小米9 Pro 5G旗舰手机，该机将于今天上午10点首次开售，起售价为3699元。

    小米9 Pro 5G今日10点首销 起售价3699元
    小米9 Pro 5G今日开售

    配置方面，小米9 Pro 5G搭载了高通骁龙855 Plus处理器，配备了大尺寸的VC均热板液冷等多重立体散热系统，使CPU核心温度可降低10.2℃。机身内置4000mAh电池，并支持40W有线闪充、 30W无线闪充与10W高速无线反充的“三重闪充”。

    小米9 Pro 5G今日10点首销 起售价3699元
    小米9 Pro 5G支持三重快充技术

    拍照方面，小米9 Pro 5G与普通版硬件方面保持一致，依然采用了4800万主摄+1200万人像+1600万超广角的三摄组合，前置相机则为2000万像素的美颜相机。据官方介绍，虽然此次硬件规格并无变化，但是通过这么长时间的调教，该机的相机算法拥有大幅升级。

    外观方面是此次小米9 Pro 5G的一个遗憾之处，其外观设计整体与普通版保持一致，正面依然采用了6.39英寸水滴屏，不过升级了“原色屏”方案，支持屏幕自动化的无级色温调节，显示效果更加真实。同时背部采用了四曲面设计，并增加了磨砂玻璃后壳。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米9 Pro 5G今日10点首销 起售价3699元http://news.zol.com.cn/728/7281175.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7281175.html report 848 中关村在线消息：近日，小米在北京总部正式发布了小米9 Pro 5G旗舰手机，该机将于今天上午10点首次开售，起售价为3699元。小米9 Pro 5G今日开售配置方面，小米9 Pro 5G搭载了高通骁龙855 Plus处理器，配备了大尺寸的VC均热板液冷等多重立体散热系统，使CPU核心温度可降低...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：小米9 Pro 5G今日开售
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品