上海浦东，临近10月早已经没有了夏日的炎热。在这样一个天气还算舒适的日子里，华为正式召开了Mate30系列新品发布会。





在进入会场之前我还在和朋友聊，重磅新品华为已经在慕尼黑发布完毕，那么他们究竟还能够给我们带来怎样的惊喜呢？让我意想不到的是，华为传达给所有人的只是两个字：底气。

机皇二字，非华为Mate30莫属

发布会一开场，华为就拿出了Mate30系列。尽管大多数的信息都已经对外公开，但似乎相比慕尼黑，华为向人们展示的欲望也更加强烈。

全球首款第二代5G手机是发布会的第一个爆点。这样的说法似乎已经打破了人们的认知。毕竟，首批5G手机从公布到现在也才三四个月的时间。华为在今天就拿出来了第二代5G手机，显然这也代表了他们对于自身5G技术的底气。





余承东表示，之所以说华为Mate30系列是第二代5G手机，主要是因为这款新旗舰不仅支持NSA和SA双架构，还是由一颗芯片完成。同时，华为Mate30系列采用最先进的天线技术，能够支持7个5G频段，其他5G手机仅能支持2到3个5G频段。

华为Mate30系列另一个重要的亮点则是拍照。现场另一款被经常拿来做对比的手机，就是苹果的iPhone 11系列。显然，华为Mate30系列的拍照性能全面超越了iPhone 11系列。

这样的超越，主要得益于华为的后置摄像头。尤其是华为Mate30 Pro，配备4000万超感光徕卡电影四摄，双4000万双主摄。全新加入4000万像素电影摄像头，拥有1/1.54英寸的超大感光尺寸、等效18mm焦距的超广角视野，以及与全画幅单反相同的3:2黄金比例。DxOMark得分第一名的成绩，也是对华为最好的褒奖。





5G和拍照，是Mate30系列此次两大主推的卖点。当然，无论是麒麟990处理器，还是新系统EMUI10，也都在彰显着华为对于这款新旗舰的用心。

智慧生活，从手机生发出去

在发布会开始的时候，余承东就提出了一个华为全场景智慧生活的概念。本场发布会，华为正是借着这一概念，引出了华为智慧屏、华为Watch GT2智能手表、华为FreeBuds3无线耳机以及华为VR Glass等四款产品。





这四款产品中，最能代表华为全场景智慧生活理念的，正是华为智慧屏。华为智慧屏的一个重要定位，就是家庭的IoT控制中心。

华为智慧屏可以成为家庭的IoT控制中心，正是靠着自动升降式微光摄像头“AI慧眼”。与此同时，华为智慧屏内置的语音助手，也可以让用户轻松的实现智能家电互动。正是凭借AI慧眼和语音助手，华为可以让你打整个家变成一个整体。





华为Watch GT2智能手表、华为FreeBuds3无线耳机以及华为VR Glass也都有着类似的设计理念。这些产品与华为Mate30深度联动，而华为的智慧也通过这些产品来到用户生活中的各个角落。

华为的底气，来自扎实的产品

现在的智能手机行业早已经不是2011年刚刚兴起的时代，各家厂商虽然还会想要去研发新的技术，但整个市场的萎缩是他们不可回避的。

于是，各种的“骚操作”和弯道超车成为了一些厂商的选择。即便是苹果，也把双十一促销当成了他们挽救财报的良药。

恰恰是在这样的2019年，华为拿出了这样一款如此全面的机型。这也让我们不得不叹服，或许机皇真的本该是这个样子。

同样的扎实，还体现在华为智慧屏以及其他公布的新产品身上。抛却那些新功能不谈，当我们探讨产品最本源的特质时，华为新品的底气也就由心而发。

结语

走出发布会现场的时候，我还在思考这样一件事，那就是当下我们的手机消费者们究竟需要的是什么。究竟是那些“花里胡哨”的噱头还是实打实的优质产品。我想，华为已经给出了他的答案。剩下的，就交给市场来评判吧。

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